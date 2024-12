Threads lance une nouvelle fonctionnalité contre le vol de mèmes et la culture d’engagement

Threads lance une nouvelle fonctionnalité 'utiliser les médias' dans le cadre de ses derniers efforts pour contrer le vol de mèmes et la culture d'engagement, renforçant ainsi sa position en tant que plateforme de partage de contenu sécurisée et équitable.

Tl;dr Meta prévoit d’ajouter une fonction de repartage à Threads.

La nouvelle fonction permettra de créditer l’auteur original de la publication.

Les créateurs pourront désactiver la réutilisation de leurs médias.

Meta établit de nouvelles règles pour le partage sur Threads

Meta, la société derrière l’application Threads, a annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité sera bientôt déployée. Cette dernière permettra aux utilisateurs de repartager des photos et des vidéos sur leurs propres fils d’actualité, tout en créditant l’auteur original, mais sans joindre la publication originale.

Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs devront appuyer longuement sur une photo ou une vidéo de leur fil d’actualité et sélectionner « utiliser le média ». Ils pourront alors rédiger un nouveau message avec l’image ou la vidéo attachée, un filigrane indiquant l’auteur original apparaissant dans le coin supérieur gauche. « C’est un moyen rapide et facile d’ajouter votre propre créativité aux images et aux clips à la mode sans citer la publication », a écrit Adam Mosseri, le responsable de Threads, dans un post.

Une tentative d’équilibre entre créateurs et agrégateurs

Cette fonctionnalité est conçue pour faciliter le repartage du travail d’autres utilisateurs tout en donnant du crédit à son créateur original. Mosseri a reçu de nombreuses plaintes d’utilisateurs frustrés de voir leur travail repris sans crédit sur Threads. Dans un post publié le mois dernier, il a déclaré que Meta essayait de « transférer davantage la distribution des agrégateurs vers les créateurs sur Instagram et Threads », bien qu’il ait reconnu que cela pouvait être « très difficile à réaliser » lorsque la publication originale provenait d’une plateforme non détenue par Meta.

La réaction des créateurs

Cependant, certains créateurs restent insatisfaits de l’approche de Meta. « Cela ressemble à un vol de contenu flagrant », a répondu un photographe. « Citer le post est un moyen bien plus efficace de partager le contenu de quelqu’un avec ses propres commentaires tout en créditant le créateur », a déclaré un autre utilisateur.

En outre, Meta a souligné que les créateurs individuels peuvent désactiver la réutilisation des médias dans les paramètres de leur application, ce qui leur permet de bloquer le partage de leurs publications de cette manière. Toutefois, pour ceux qui s’inquiètent du plagiat de leurs posts par d’autres comptes dans le but de gagner en engagement, il n’y a toujours pas grand-chose à faire pour empêcher les comptes moins scrupuleux de copier leur contenu par des captures d’écran ou d’autres moyens.