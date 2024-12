Threads travaille sur la programmation des publications

Threads travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra la planification des publications, pour offrir une gestion optimisée et plus flexible du contenu à partager.

Tl;dr Threads prévoit d’introduire une fonctionnalité permettant de programmer des publications.

La fonctionnalité est particulièrement utile pour les marques et les créateurs.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série d’améliorations visant à attirer davantage de professionnels sur l’application.

Threads s’apprête à révolutionner l’expérience utilisateur

Threads, l’application de messagerie développée par Meta, a annoncé qu’elle allait bientôt tester une nouvelle fonctionnalité majeure. Selon le dirigeant de Meta, Adam Mosseri, les utilisateurs pourront programmer leurs publications à l’avance.

Une fonctionnalité attendue par les professionnels

Au regard d’une capture d’écran partagée par Mosseri, la nouvelle fonctionnalité offrira un outil simple pour définir une date et une heure de publication dans l’éditeur de posts de Threads. « La possibilité de programmer des publications sera particulièrement utile pour les marques, les créateurs et tous ceux qui utilisent le service pour gérer des comptes professionnels », a souligné Mosseri. Jusqu’à présent, ces utilisateurs devaient souvent s’abonner à des outils tiers pour programmer leurs posts.

Focus sur la conversation en temps réel

Il est à noter que seuls les nouveaux posts pourront être programmés, pas les réponses aux posts existants. La raison : Meta souhaite continuer à privilégier la « conversation en temps réel ». Bien que Mosseri n’ait pas donné de date précise pour le déploiement général de cet outil, il a indiqué que cette fonctionnalité était en cours de développement « depuis des mois ».

Une stratégie axée sur les professionnels

L’introduction de la programmation des posts n’est qu’une des nombreuses améliorations que Meta envisage pour Threads. En effet, l’entreprise semble vouloir rendre son application, qui compte déjà 300 millions d’utilisateurs, plus attractive pour les marques, les entreprises et les professionnels des médias sociaux. Plus tôt ce mois-ci, Threads a également commencé à tester les analyses de posts. Ces nouvelles fonctionnalités pourraient s’avérer très utiles lorsque Meta décidera d’introduire la publicité sur sa plateforme, un changement qui devrait intervenir le mois prochain.