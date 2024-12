Threads s’installe au cœur des nouvelles interactions sociales

Avec Threads, Meta confirme son ambition de révolutionner les réseaux sociaux et d’attirer des millions de nouveaux utilisateurs.

Tl;dr Threads connaît une croissance fulgurante, attirant des millions de nouveaux utilisateurs chaque mois.

Meta améliore continuellement la plateforme pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Threads s’affirme comme un acteur clé dans la transformation des réseaux sociaux.

Threads atteint un cap de 35 millions d’utilisateurs

En novembre dernier, Threads a accueilli plus de 35 millions de nouveaux utilisateurs, établissant un rythme impressionnant de plus d’un million d’inscriptions par jour pendant près de trois mois. Selon Alec Booker, porte-parole de Meta, cette croissance reflète l’attrait continu de l’application comme alternative à Twitter. Rien que depuis le 14 novembre 2024, Threads a enregistré 20 millions de nouveaux membres, s’ajoutant aux 15 millions gagnés les deux semaines précédentes. Cette expansion fulgurante témoigne de la stratégie efficace de Meta pour capter l’intérêt des utilisateurs en quête de plateformes sociales nouvelles.

Bluesky suit avec une solide croissance, mais reste derrière

De son côté, Bluesky, soutenu par l’ancien PDG de X, Jack Dorsey, a connu une période de croissance remarquable. Avec 15 millions d’utilisateurs au début du mois, la plateforme a enregistré un million d’inscriptions par jour pendant plusieurs jours, atteignant 22 millions d’utilisateurs récemment. Bien que cette performance soit impressionnante pour une plateforme émergente, Bluesky reste encore loin derrière Threads en termes de taille globale. La compétition entre ces deux plateformes souligne une forte demande pour des alternatives aux géants traditionnels des réseaux sociaux.

La réponse stratégique de Threads aux défis de Bluesky

Conscient de la montée de Bluesky, Meta n’a pas tardé à réagir. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a confirmé que plusieurs des récentes mises à jour de Threads étaient motivées par la concurrence. Parmi ces nouveautés, on trouve des flux de suivi personnalisés et une fonctionnalité en test permettant de définir le flux “abonnés uniquement” comme affichage par défaut. Ces ajustements montrent que Threads cherche à séduire davantage d’utilisateurs en améliorant leur expérience et en répondant à leurs attentes spécifiques.

Une rivalité qui façonne le futur des réseaux sociaux

La compétition entre Threads et Bluesky reflète un paysage en évolution rapide dans le domaine des réseaux sociaux. Les deux plateformes adoptent des approches différentes pour capter les utilisateurs, avec Meta s’appuyant sur son écosystème existant et Bluesky misant sur une vision décentralisée. Si Threads conserve une avance confortable, l’intérêt grandissant pour Bluesky montre qu’il existe de l’espace pour plusieurs acteurs dans cet univers. La dynamique entre ces rivaux pourrait non seulement bénéficier aux utilisateurs, mais aussi inspirer de nouvelles innovations.