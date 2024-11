Un sérieux problème de certification chez Bluesky

Bluesky est confronté à un sérieux problème de certification.

Tl;dr Bluesky, un nouveau service de médias sociaux, fait face à une vague d’usurpation d’identité.

Bluesky encourage les utilisateurs à s’auto-vérifier en utilisant des noms de domaine personnalisés.

Des utilisateurs ont mis en place des solutions pour se protéger contre l’usurpation d’identité.

Bluesky : une nouvelle plateforme aux prises avec l’usurpation d’identité

Bluesky, un service de médias sociaux en pleine croissance, est confronté à des défis majeurs. Un afflux de nouveaux utilisateurs a créé une ouverture pour des escrocs et des usurpateurs d’identité cherchant à tirer profit de l’attention portée à la plateforme et de son système de vérification non conventionnel.

Le problème de la vérification sur Bluesky

Contrairement à d’autres plateformes qui offrent des badges de vérification aux personnalités publiques, Bluesky privilégie une approche plus détachée. La compagnie encourage ses utilisateurs à utiliser un nom de domaine personnalisé comme pseudonyme pour s’auto-vérifier. Cependant, cette méthode comporte des limites. Elle exige une manipulation manuelle qui n’est pas accessible à tous. De plus, le processus de vérification est encore plus complexe pour ceux qui souhaitent vérifier plusieurs comptes associés au même domaine.

L’usurpation d’identité, un défi majeur

Une fois que vous changez votre pseudonyme pour correspondre à un domaine que vous possédez, votre ancien pseudonyme redevient disponible. Il est donc nécessaire de créer un nouveau compte pour « squatter » votre ancien pseudonyme, ou de risquer qu’un usurpateur le récupère. Même l’ajout d’un domaine personnalisé ne garantit pas une protection totale contre l’usurpation d’identité. Un escroc déterminé pourrait utiliser un domaine ressemblant pour « vérifier » un compte imposteur.

Des solutions utilisateurs contre l’usurpation d’identité

Face à ces défis, certains utilisateurs de Bluesky ont mis en place leurs propres solutions. Hunter Walker, un journaliste d’investigation et utilisateur précoce de Bluesky, vérifie lui-même les journalistes, les célébrités et d’autres comptes à haut profil. Jusqu’à présent, il a vérifié plus de 330 personnes.

Ces efforts peuvent agir comme une solution temporaire, mais sans l’aide de Bluesky ou d’un service d’identité tiers, l’usurpation d’identité risque de rester un problème. En effet, une usurpation d’identité généralisée peut souvent conduire à des problèmes plus importants pour une plateforme comme Bluesky, comme l’a souligné Alexios Mantzarlis, directeur de l’Initiative de sécurité et de confiance à Cornell Tech, dans sa newsletter Faked Up.

L’avenir de la vérification sur Bluesky

De son côté, Bluesky a reconnu que l’usurpation d’identité est un problème. La société travaille sur des signaux visuels plus faciles à utiliser pour la vérification. Cependant, Bluesky semble réticente à envisager d’autres approches de vérification en dehors des domaines personnalisés. En dépit de ces défis, la PDG de Bluesky, Jay Graber, a laissé entendre qu’elle était potentiellement ouverte à des approches alternatives de vérification.