Bluesky attire les utilisateurs déçus de X

Alors que le réseau social X s’enlise dans la controverse, Bluesky enchaîne les records de croissance et gagne en visibilité.

Tl;dr Bluesky dépasse désormais les 20 millions d’utilisateurs.

Bluesky a été l’application la plus téléchargée sur l’App Store et Google Play.

Bluesky se distingue par son modèle décentralisé et un environnement plus sain.

Un exode massif depuis X

Depuis que le milliardaire américain Elon Musk a pris les rênes de X (anciennement Twitter), de nombreux utilisateurs se disent lassés des changements radicaux et du climat de plus en plus controversé sur le réseau social. Entre la suppression progressive de la fonction de blocage, la vérification payante et la montée des discours haineux, beaucoup ont décidé de quitter X. L’élection récente aux États-Unis a marqué un tournant, notamment avec le soutien affiché d’Elon Musk à Donald Trump et à des figures d’extrême droite. Les départs massifs, dont ceux de célébrités comme Jamie Lee Curtis et Stephen King, traduisent un mécontentement généralisé.

Une croissance fulgurante pour Bluesky

Bluesky, perçu comme une alternative crédible, a enregistré une montée en flèche de son activité. Sa simplicité, rappelant l’ancienne version de Twitter, et son environnement perçu comme plus sain séduisent. Les utilisateurs rapportent des interactions plus enrichissantes et une meilleure qualité d’engagement. Contrairement à X, où la toxicité est pointée du doigt, Bluesky insiste sur le plaisir et la communauté. Ces caractéristiques ont attiré des millions de nouveaux utilisateurs, marquant un tournant pour le réseau social.

Une philosophie de décentralisation

Bluesky se distingue par son modèle décentralisé, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres serveurs et de personnaliser leur expérience. Initié en 2019 par Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, ce projet visait à offrir une alternative aux plateformes fermées. Bien qu’il soit désormais indépendant de Jack Dorsey, Bluesky conserve cette vision, plaçant le contrôle entre les mains des utilisateurs. Cette approche innovante attire à la fois des créateurs, des développeurs et des utilisateurs en quête d’autonomie.

Une gouvernance indépendante et transparente

Désormais dirigé par Jay Graber, Bluesky se veut une plateforme indépendante et transparente. Sa gouvernance inclut des figures influentes du monde de la technologie, telles que Jeremie Miller et Kinjal Shah, garantissant un leadership diversifié. Contrairement à X, souvent critiqué pour ses orientations politiques et économiques polarisées, Bluesky mise sur une neutralité qui favorise la collaboration. Cette stratégie lui permet de se positionner comme une alternative durable et centrée sur ses utilisateurs, dans un paysage numérique en constante évolution.