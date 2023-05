Utilisez cette petite astuce pour récupérer votre certification Twitter

La coche bleue de Twitter, encore au centre de l'attention. Utilisez cette petite astuce pour récupérer facilement votre certification Twitter.

Si vous voyez une petite coche bleue sur Twitter aujourd’hui, cela signifie que le compte en question paye pour Twitter Blue et non parce qu’il a fait vérifier son identité auprès de l’entreprise. Mais dans la mesure où la société a licencié une grande majorité de ses employés et que son infrastructure technique est aujourd’hui à la peine, vous pouvez récupérer votre coche bleu grâce à une petite faille dans le système.

Comme mis en avant dans ce tweet par Ali Segel, tout ce dont vous avez besoin pour récupérer la coche bleue, c’est d’ajouter une certaine référence aux coches bleues dans votre bio. C’est tout. Ali Segel a simplement inscrit les mots “former blue check”, par exemple, mais il semblerait que les termes exacts n’aient pas d’importance. Cela fonctionne aussi avec “Legacy blue check”. Autrement dit, il n’y a pas besoin d’un groupe de mots précis. Une fois que votre bio est enregistrée, rechargez la page, vous verrez la coche bleue réapparaître.

Cette astuce ne semble fonctionner que si votre compte Twitter avait déjà la coche bleue avant le rachat de Twitter par Elon Musk. Je ne l’ai jamais eue même, cela n’a donc aucun intérêt d’inscrire ces termes dans ma bio, mais tant que vous avez les mots “blue” et “check” dans la bio de votre compte qui était, lui, certifié, vous pourrez voir la coche bleue réapparaître.

Difficile de savoir pourquoi ceci se produit, mais il est fort possible qu’il s’agisse d’un bug. Qui sait quand le souci sera corrigé, s’il l’est un jour, évidemment, mais ce souci ne compte pour un de plus dans cette très longue liste pour la plateforme d’Elon Musk.

Et la confusion ne s’arrête pas là. Vous savez peut-être que vous n’avez pas payé pour Twitter Blue, mais le reste de la communauté ne pourra pas le savoir. Dans certains cas, Twitter affiche même la coche bleue alors que vous n’avez jamais payé pour Twitter Blue. Selon Louis Peitzman, la coche bleue est apparue à côté de son compte en conséquence de cet étrange bug depuis qu’il a inscrit le mot “checks” dans sa bio. Twitter voudrait vous faire croire que c’est parce que Louis Peitzman est abonné à Twitter Blue, ce qui n’est pas le cas. L’extension Chrome Eight Dollars, elle, montre la coche bleue de Louis Peitzman comme “Certifié” et non “Payé”.