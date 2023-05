Le concurrent de Twitter à la sauce Meta pourrait arriver dès le mois prochain. Très similaire à Twitter, décentralisée, compatible avec Mastodon et consort ?

Les gens passent de moins en moins de temps sur Twitter depuis qu’Elon Musk a racheté le réseau social l’année dernière, mais il y a encore une forte demande pour des plateformes similaires comme Mastodon et Bluesky. Meta travaillerait depuis quelque temps sur sa propre plateforme pour concurrencer Twitter. Après de longs mois de spéculation, si l’on en croit la spécialiste en marketing media numérique Lia Haberman, les choses se préciseraient.

Lia Haberman explique que le développement de l’app approcherait de son terme et que le lancement pourrait avoir lieu dès la fin du mois de juin. Meta aurait même déjà rencontré certains créateurs de contenus pour discuter de la plateforme. L’un de ces créateurs a fourni à la spécialiste tout un tas d’informations concernant l’app, la qualifiant de “Instagram pour vos pensées”.

Instagram est le mot important ici, dans la mesure où la plateforme entière serait bâtie depuis le réseau de partage de photo si populaire. Cette app décentralisée fonctionnerait aussi avec les paramètres actuels d’Instagram, notamment les noms d’utilisateur et les mots de passe. Ainsi, si vous avez déjà un compte Instagram, vous devriez pouvoir vous y connecter directement et retrouver vos abonnés actuels. Votre pseudo, votre biographie et votre certification devraient aussi suivre. Lia Haberman explique que même les comptes et autres mots bloqués seront transférés sur la nouvelle plateforme.

Cette app décentralisée pourrait aussi s’intégrer avec d’autres plateformes comme Mastodon. Autrement dit, vous devriez pouvoir interagir avec des utilisateurs de nombreux autres services sans changer constamment d’application. Le rapport indique aussi que les publications seront limitées à 500 caractères, moins qu’Instagram, mais suffisamment long pour vos pensées, quelles qu’elles soient.

Vous devriez aussi, très certainement, pouvoir insérer des liens, photos et vidéos (jusqu’à 5 minutes), ce qui est bien évidemment plus court que la fonction de deux heures récemment déployée sur Twitter. Comme Twitter et d’autres plateformes, le service de Meta aura sa propre version des likes, réponses et reposts. Lia Haberman a aussi pu mettre la main sur un slide marketing montrant l’application en action et cela ressemble beaucoup à Twitter, Bluesky et consort, avec une dose d’Instagram dans le design.

En mars, lorsque ces rumeurs sont apparues, Meta déclarait être en effet en train “d’explorer un réseau social décentralisé indépendant pour partager des contenus textuels”. La question n’est donc pas de savoir si une telle plateforme arrivera, mais quand, et si ce sera “la” plateforme qui détrônera Twitter. Le service en question n’a pas encore de nom, mais Meta lui aurait donné plusieurs noms de code, comme Barcelona et P92.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.

So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.

It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023