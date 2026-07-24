Un GPU Nvidia pourrait bientôt fouler le sol lunaire pour la première fois

Les puces Jetson de Nvidia vont tester le vide lunaire à bord d’un rover de Lunar Outpost. Un pari technique lourd d’enjeux pour le retour durable sur la Lune.

En bref Lunar Outpost prépare un rover lunaire équipé d’une puce Nvidia pour tester l’IA et l’autonomie sur la Lune.

La technologie Jetson devra résister aux radiations, aux températures extrêmes et au manque d’énergie.

Ces missions doivent préparer le retour des humains sur la Lune, mais dépendent encore de la disponibilité des fusées.

La Lune va surtout servir de crash-test géant pour les robots. Et si tout se passe comme prévu, le prochain rover de Lunar Outpost pourrait embarquer un morceau de Nvidia pour gérer son LiDAR, avec à la clé un probable premier GPU posé sur le sol lunaire. Pas juste une anecdote geek.

Des rovers plus malins avant même le retour des humains

Chez la NASA, l’idée est assez claire, payer des acteurs privés pour aller reconnaître le terrain avant un retour d’astronautes qui pourrait arriver dès 2028. Ces véhicules doivent transporter des instruments scientifiques, analyser la surface, fouiller des zones utiles et repérer des ressources comme l’eau, qui peut devenir essentielle sur place.

Dans ce cadre, des systèmes capables de comprendre leur environnement et de réagir vite changent pas mal de choses. Justin Cyrus, le patron de Lunar Outpost, explique d’ailleurs que son équipe compare la plateforme Jetson à son calculateur de vol plus traditionnel, avec davantage d’héritage spatial, pour mesurer les avantages et les limites de ces systèmes dopés au GPU dans des conditions extrêmes.

Jetson, la puce discrète qui veut survivre à l’enfer lunaire

On parle moins de Jetson que des gros noms comme Blackwell ou Vera Rubin, mais dans la robotique c’est une brique clé. Le principe, c’est du calcul local, compact et sobre en énergie, pour traiter les données des capteurs sur place au lieu d’attendre un aller-retour. Sur un rover, ce gain de réactivité vaut de l’or.

Mais la Lune, ce n’est pas l’orbite basse. Les GPU spatiaux travaillent souvent près de la Terre, avec une protection relative contre les radiations et les variations thermiques. Sur la surface lunaire, il faut encaisser les rayons cosmiques, les écarts de température et la nuit lunaire avec très peu d’énergie. Justin Cyrus résume ça cash, le système doit survivre à la nuit lunaire en consommant très peu. Résultat ? Le hardware va vraiment passer un examen final.

Deux missions cette année, puis Reiner Gamma dans le viseur

Le prochain rover de Lunar Outpost voyagera dans un atterrisseur d’Intuitive Machines. Sa mission, c’est d’emmener un lot de capteurs dans des cratères et d’autres zones compliquées à étudier depuis l’orbite.

La mission suivante ira du côté de Reiner Gamma, une anomalie magnétique qui intrigue encore les scientifiques. Et les deux vols doivent décoller avant la fin de l’année sur une Falcon 9 de SpaceX. Oui, le calendrier est serré.

Le vrai boss final, ce n’est pas la puce mais la fusée

En parallèle, Nvidia a aussi noué un partenariat avec Firefly Aerospace, première société privée à avoir posé un robot sur la Lune sans le casser, pour utiliser Jetson sur un satellite lunaire chargé de traiter des images, cartographier la Lune et suivre la multiplication des robots au sol.

Le but à long terme dépasse largement l’exploration. Lunar Outpost veut passer de la visite à la permanence, avec une couche d’IA physique ajoutée à ses modèles déterministes pour bâtir une vraie main-d’œuvre robotique. Plusieurs petits rovers autonomes sont déjà prévus, plus un gros modèle baptisé Pegasus, pensé pour transporter des astronautes. Sauf que lui attend toujours une fusée de Blue Origin, touchée par une anomalie cet été. Et là, clairement, tout le futur lunaire bute sur le même verrou, une plus grosse fusée.