La Lune devient un espace de stockage

Grâce à un partenariat entre Phison et Lonestar, le premier centre de données lunaire a été mis en orbite, marquant ainsi une avancée révolutionnaire pour la conservation des données au-delà de la Terre.

Tl;dr Un dispositif de stockage de 8 To a été envoyé sur la Lune par Phison et Lonestar.

Ce centre de données lunaire contient des fichiers historiques et culturels, symbolisant le début d’un projet ambitieux de conservation numérique hors de la Terre.

À long terme, cette initiative pourrait mener à des centres de stockage pétaoctet sur la Lune, offrant une alternative sécurisée face aux risques terrestres.

Un « centre de données » ou une simple clé USB géante ?

Le Lonestar Freedom Data Center, équipé d’un stockage Phison Pascari de 8 To, sera opérationnel sur la Lune dès le 4 mars 2025. Certains trouvent audacieux d’appeler ce dispositif un centre de données, le comparant plutôt à une gigantesque clé USB. Pourtant, ce projet n’est que le début d’une mission visant à atteindre un stockage de plusieurs pétaoctets dans l’espace, offrant une solution de sauvegarde à long terme loin des instabilités terrestres. En cas de succès, cette initiative pourrait révolutionner la conservation des données critiques, en les mettant à l’abri des cyberattaques et des catastrophes naturelles. À l’ère du cloud computing, disposer d’une alternative spatiale pourrait renforcer la sécurité numérique mondiale.

Une technologie adaptée aux conditions lunaires

Le dispositif a été conçu pour résister aux conditions extrêmes de la Lune : températures extrêmes, radiations cosmiques et vibrations des lancements spatiaux. Son boîtier, imprimé en 3D par SpaceBilt, protège un stockage conçu pour des cycles intensifs de lecture/écriture. De plus, l’alimentation du système repose sur l’énergie solaire, bien que les détails du réseau restent flous à ce stade du projet. La gestion thermique de l’appareil sera un défi majeur, puisque les températures lunaires varient entre +121°C en plein jour et -133°C la nuit. L’installation dans une zone en permanence ombragée pourrait être une solution pour garantir une meilleure stabilité des composants.

Les premières archives lunaires : un contenu chargé de significations

Pour son lancement, le centre de données lunaire contient des archives précieuses, notamment des récits héroïques du National Medal of Honor Museum et des œuvres d’art numérisées. Ces premiers fichiers symboliques illustrent l’ambition du projet : préserver des informations importantes en dehors de notre planète, à l’abri des catastrophes naturelles ou des conflits humains. Avec le développement du stockage spatial, d’autres types de données pourraient y être transférés, comme des documents gouvernementaux, des archives scientifiques ou encore des copies de bibliothèques numériques. Ce premier pas pourrait donc marquer le début d’un archivage universel hors Terre, garantissant la conservation du savoir humain sur le long terme.

Des bases solides pour l’avenir

À terme, Lonestar Data Holdings ambitionne de créer un véritable centre de données pétaoctet sur la Lune. La localisation lunaire offre plusieurs avantages : une protection contre les risques géopolitiques terrestres et une température naturellement basse qui pourrait faciliter le refroidissement des serveurs. Cependant, des défis technologiques restent à relever, notamment l’établissement d’un réseau de communication fiable entre la Terre et la Lune. En outre, les coûts élevés d’envoi et d’entretien du matériel posent encore la question de la rentabilité du projet. Si ces obstacles sont surmontés, ce centre de données lunaire pourrait inaugurer une nouvelle ère pour le stockage et la sauvegarde de l’information, en ouvrant la voie à des infrastructures numériques interplanétaires.