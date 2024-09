La NASA crée une norme temporelle lunaire pour les missions d’exploration

Dans le cadre des futures missions d'exploration spatiale, un nouveau système de mesure du temps sera bientôt nécessaire pour la Lune. En réponse à cette exigence, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) travaille activement à l'élaboration d'une norme temporelle lunaire, prévue pour 2026, afin de coordonner les opérations et les activités sur la surface lunaire.

It’s time…to talk about time on the Moon! ⌚@NASASCaN, working with NASA partners, is establishing a lunar time standard. Scalable for other bodies in our solar system, this standard will help ensure our long-term presence on the Moon is sustainable: https://t.co/lCeYcUZps9 pic.twitter.com/eP16Rook0G

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 12, 2024