Gemini Spark sort de l’ombre, mais pas pour tout le monde

Google ouvre davantage Gemini Spark à ses abonnés payants. L’assistant IA arrive sur plus de comptes, avec des limites régionales qui comptent.

En bref Google étend l’accès à Gemini Spark, mais le réserve encore aux abonnés payants Google AI Pro et Ultra.

L’assistant s’intègre à Google Workspace pour automatiser des tâches comme les emails, les agendas et les rapports.

Spark devient un outil plus concret au quotidien, mais reste inaccessible aux utilisateurs gratuits.

L’information qui compte, c’est simple, Google ouvre davantage Gemini Spark, mais seulement à ceux qui paient. Si vous êtes sur l’offre Google AI Pro aux États-Unis, facturée 20 dollars par mois, l’assistant commence à arriver. Pour l’offre Google AI Ultra, le déploiement passe au niveau mondial, pour un abonnement situé entre 100 et 200 dollars par mois.

Et non, les utilisateurs gratuits ne montent toujours pas dans le train. C’est le détail qui pique un peu.

Qui peut enfin lancer Spark, et qui reste dehors ?

Le déploiement n’est pas uniforme. Les abonnés Google AI Ultra peuvent y accéder dans le monde, sauf dans l’Espace économique européen, en Suisse, au Royaume-Uni et au Nigeria. Pour Google AI Pro, l’ouverture vise tous les abonnés américains.

Bref, l’accès s’élargit, mais il reste balisé de partout. On est loin d’un bouton magique activé pour tout le monde.

Un assistant qui vit déjà dans Workspace

Ce qui rend Spark intéressant, ce n’est pas juste l’étiquette IA de plus. L’outil tourne avec Gemini 3.5 et se branche profondément dans les apps Google Workspace. Vous passez par la page dédiée à Spark, via la barre latérale sur ordinateur ou l’option cachée dans le menu sur mobile, puis vous lui donnez une tâche.

L’idée, c’est moins de chatter avec une IA que de lui confier des routines. Et ça, sur le papier, c’est quand même plus utile.

Ce que Spark peut faire concrètement

Les exemples donnés par Google parlent assez bien. Vous pouvez demander à Spark de vérifier chaque matin vos emails et votre agenda, puis de vous dire ce qui mérite votre attention en priorité. Il peut aussi préparer automatiquement des brouillons de réponse quand les messages d’une personne précise arrivent dans votre boîte.

Autre usage, résumer des conversations mail interminables, celles qui partent sur quinze réponses et que personne n’a envie de relire. Spark peut aussi fabriquer des rapports détaillés dans Google Docs à partir de notes de réunion et d’emails. Là, on touche un vrai gain de temps, pas juste une démo pour keynote.

Pourquoi ce lancement compte vraiment ?

Cette extension d’accès compte parce qu’elle fait sortir Gemini Spark du statut de promesse réservée à quelques comptes. Plus d’abonnés vont pouvoir tester des scénarios concrets dans leur flux de travail quotidien, pas seulement poser des questions à une IA en onglet séparé.

Mais il reste une vérification à faire, surtout si vous n’utilisez pas l’anglais tous les jours. Les nouveaux utilisateurs ont intérêt à regarder si le service prend aussi en charge leur langue locale. Pour le reste, Google renvoie vers ses pages d’aide pour l’ensemble des tâches possibles. En gros, Spark commence à devenir un vrai outil, à condition d’être du bon côté du paywall.