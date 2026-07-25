Tesla pousse les autorités américaines à revoir les règles sur les poignées électroniques

Les Etats-Unis lancent un chantier réglementaire sur les poignées de porte électroniques. Derrière, il y a des cas de passagers coincés, parfois mortels.

En bref Les autorités américaines préparent de nouvelles règles pour améliorer les systèmes d’ouverture des voitures, notamment en cas de panne électronique.

Le débat est parti de Tesla, après plusieurs incidents où des occupants sont restés bloqués dans leur véhicule, mais la future réglementation concernerait tous les constructeurs.

Tesla et Rivian ont déjà commencé à revoir la conception de leurs poignées et des commandes de déverrouillage manuel.

Une poignée de porte, en 2026, peut suffire à déclencher un débat fédéral sur la sécurité automobile. C’est presque absurde sur le papier. Et pourtant, après plusieurs cas où des occupants sont restés coincés dans leur voiture, dont certains mortels, les autorités américaines ont décidé d’ouvrir un chantier sur les conditions de sortie des véhicules.

Une pièce minuscule, un problème très concret

Les modèles avec poignées affleurantes et commande électronique, comme chez Tesla, sont directement dans le champ. Le sujet n’est pas le design en soi, même si ce genre de solution a longtemps été vendu comme futuriste. Le vrai souci, c’est ce qui se passe quand l’électronique ne suit plus et que sortir de la voiture devient soudain moins simple qu’ouvrir une vieille portière.

Un dépôt réglementaire repéré par Bloomberg précise que la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA, va commencer à travailler sur de nouvelles exigences pour les constructeurs. Si elles voient le jour, elles s’appliqueront à tout le monde. Pas seulement à Tesla.

Pourquoi l’agence américaine change de méthode ?

A la base, tout part d’une pétition visant la Tesla Model 3 de 2022. Les auteurs demandaient l’ouverture d’une enquête sur défaut de sécurité concernant la conception du déverrouillage mécanique d’urgence, en estimant qu’elle ne respectait pas les normes fédérales sur les véhicules motorisés.

La NHTSA a refusé cette demande précise. Mais pas parce qu’elle juge le sujet mineur. L’agence explique plutôt que le problème serait mieux traité par une nouvelle réglementation que par une enquête centrée sur un défaut. Nuance importante, quand même, lancer ce processus ne garantit pas qu’une règle finale sera adoptée.

Ce que la NHTSA a déjà vu chez Tesla

Ce virage arrive moins d’un an après une autre investigation ouverte par la NHTSA sur les poignées de Tesla. L’agence avait reçu neuf signalements de propriétaires incapables d’entrer dans leur voiture. Dans certains cas, des enfants étaient encore à l’intérieur. Là, on sort clairement du simple irritant produit.

Lors d’un premier examen, les enquêteurs ont relevé un point très concret, les poignées pourraient ne pas fonctionner si les verrous électroniques ne reçoivent pas assez de tension depuis la batterie du véhicule. Et oui, les voitures de Tesla ont bien un déverrouillage manuel. Mais il se trouve uniquement à l’intérieur de l’habitacle. Bref, pas idéal si le problème commence avant même d’ouvrir.

Tesla et Rivian ont déjà commencé à bouger

Chez Tesla, le designer Franz von Holzhausen avait expliqué l’an dernier que l’entreprise travaillait sur une refonte de ses poignées. Ce n’est pas un détail cosmétique, et le simple fait d’y toucher dit pas mal de choses.

De son côté, Rivian avait annoncé une modification de la poignée intérieure sur le SUV R2. L’idée est simple, rendre le déverrouillage manuel plus visible et le placer plus près des commandes électriques. Vous voyez le message. Le sujet dépasse déjà largement le cas Tesla.