Opus 5 : l’IA d’Anthropic veut être plus libre sans sacrifier la sécurité

Anthropic lance Opus 5, un modèle proche de Fable 5 sur plusieurs tâches, avec des garde-fous moins lourds et un vrai argument prix.

En bref Anthropic lance Opus 5, un modèle IA plus accessible que Fable 5 avec des performances renforcées en travail, codage et recherche.

Le modèle réduit les restrictions d’usage tout en conservant des protections renforcées, notamment en cybersécurité et en biologie.

Avec un prix inchangé, Opus 5 veut redevenir un choix majeur face à une concurrence IA de plus en plus agressive.

Le plus intéressant avec Opus 5, ce n’est pas juste la fiche technique. C’est qu’Anthropic veut éviter le gros défaut reproché à Fable 5, des garde-fous si lourds que certains usages devenaient vite pénibles. Et ça, pour bosser vraiment avec un modèle, ça compte autant que les benchmarks.

Un modèle qui veut redevenir le choix par défaut

Avec Opus 5, Anthropic remet en avant une gamme qu’on croyait presque laissée de côté. La promesse est claire, des capacités proches de Fable 5, son modèle commercial le plus puissant, pour environ deux fois moins cher.

Sur le fond, la boîte explique que Opus 5 fait mieux que ses anciens modèles sur le travail de connaissance. Il progresse aussi nettement face à Opus 4.8 en codage complexe. Même chose en recherche scientifique, avec un point précis mis en avant, l’analyse de variations dans des séquences de protéines pour anticiper leur effet sur le fonctionnement des molécules. Pas mal de promesses, mais au moins elles sont ciblées.

Moins de barrières, et ça change tout

Là où Fable 5 crispait, c’était sur ses restrictions. Anthropic avait mis en place un système qui redirigeait certaines requêtes vers Opus 4.8 plutôt que de laisser Fable 5 répondre directement. Beaucoup y voyaient une approche trop brutale, au point de rendre le modèle quasi inutilisable sur certaines tâches.

Cette fois, Anthropic assure avoir conçu les protections d’Opus 5 pour autoriser des usages bénéfiques, notamment en cybersécurité et en biologie. La société dit aussi que ses classifieurs devraient intervenir environ 85 % moins souvent qu’avec Fable 5. Bref, un modèle moins crispé sur la gâchette.

Autre détail qui va parler à pas mal de pros, Opus 5 n’entre pas dans la récente politique de conservation des données pendant 30 jours annoncée avec Fable et Mythos 5.

Sécurité, cyber et limites face au vrai flagship

Tout n’a pas été relâché pour autant. Anthropic affirme avoir rendu Opus 5 plus difficile à tromper et dit observer chez lui le plus faible taux de comportement trompeur de sa gamme.

Mais la vraie frontière avec Mythos reste nette. Ce modèle, réservé pour l’instant à un petit nombre d’organisations validées via le programme Project Glasswing, n’est pas sur le même terrain. Anthropic précise avoir évité d’entraîner Opus 5 sur des tâches liées au cyber. Malgré des capacités supérieures à son prédécesseur, donc une meilleure aptitude à trouver des failles, il resterait largement derrière son flagship quand il s’agit d’exploiter ces vulnérabilités. Et franchement, vu le sujet, ce n’est pas un détail.

Le prix reste bon chez Anthropic, moins impressionnant sur le marché

Côté API, rien ne bouge. Anthropic garde un tarif de 5 dollars par million de tokens en entrée et 25 dollars par million en sortie. La société ajoute aussi un menu effort, pour choisir entre des réponses plus fouillées ou plus rapides et économes en tokens.

Le souci, c’est le timing. Avant l’arrivée de Moonshot avec Kimi K3, facturé 15 dollars par million de tokens en sortie et capable d’approcher Fable sur certaines tâches, l’annonce aurait sans doute fait plus de bruit. Cela dit, Opus 5 est inclus dans toutes les offres payantes d’Anthropic, alors qu’on ne peut toujours pas s’abonner aux formules de Kimi. Et dans le concret, ça pèse lourd.