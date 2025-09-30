Claude Sonnet 4.5 : l’IA d’Anthropic qui ne dort jamais

Claude Sonnet 4.5, le nouveau modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic, est désormais capable de programmer sans interruption pendant trente heures. Cette prouesse pourrait transformer durablement les méthodes et les rythmes de travail dans de nombreux secteurs professionnels.

Un bond majeur pour l’intelligence artificielle autonome

À peine quatre mois après la sortie de Claude Sonnet 4, Anthropic présente son nouveau modèle, Claude Sonnet 4.5. Un lancement qui ne passe pas inaperçu : lors des tests internes, cette version a démontré une capacité à fonctionner de manière autonome pendant plus de trente heures consécutives – un saut impressionnant face aux sept heures maximales permises par le précédent modèle, Claude Opus 4. Cette longévité ouvre la voie à des usages intensifs jusqu’ici inaccessibles pour la majorité des assistants IA.

L’ère du « vibe coding » généralisé ?

Une des révolutions portées par ce modèle réside dans la simplicité d’utilisation du vibe coding. Selon les démonstrations d’Anthropic, même les utilisateurs non spécialistes pourraient bientôt déléguer des tâches complexes ou répétitives à leur assistant numérique. Là où beaucoup d’IA se contentaient de réponses brèves ou perdaient rapidement le fil, Claude Sonnet 4.5 maintient sa concentration pendant plusieurs heures. De quoi envisager sereinement la gestion de projets entiers, la rédaction de rapports longs, voire le débogage de problèmes persistants.

Ce qui distingue Claude Sonnet 4.5 des autres modèles

Sur le plan technique, Anthropic revendique une avance dans plusieurs domaines clés :

Coding professionnel : premier sur les benchmarks comme SWE-Bench Verified et capable de refactoriser des bases de code conséquentes avec une pertinence accrue.

premier sur les benchmarks comme SWE-Bench Verified et capable de refactoriser des bases de code conséquentes avec une pertinence accrue. Utilisation concrète de l’ordinateur : interaction directe avec logiciels et outils pour accomplir des tâches variées.

interaction directe avec logiciels et outils pour accomplir des tâches variées. Soutien aux créateurs : nouvelles fonctions pour la création de fichiers sur tous les forfaits payants et intégration renforcée à Chrome.

La gestion contextuelle, l’accès à des machines virtuelles ou encore le support multi-agents font également partie des nouveautés pensées pour séduire développeurs et entreprises.

Vers un assistant numérique enfin fiable ?

La concurrence est féroce entre Anthropic, OpenAI (avec ChatGPT), ou encore Google Gemini. Mais en mettant l’accent sur une mémoire étendue, la capacité à interagir longuement sans perte de performance et une utilisation proche d’un collègue humain – « soutenant la conversation tout en gérant vos projets », comme aime le présenter Anthropic –, Claude Sonnet 4.5 pourrait bien devenir l’assistant incontournable des professionnels exigeants. À suivre dans les mois à venir : cette avancée redéfinit déjà les standards du secteur.