Anthropic transforme Claude avec une mémoire modulable

Claude se souvient désormais des préférences et projets de ses utilisateurs, marquant une étape clé vers des IA plus personnalisées et efficaces.

Tl;dr Claude, l’assistant d’Anthropic, bénéficie désormais d’une fonction de mémoire, permettant de se souvenir des préférences, projets et noms d’utilisateurs, mais uniquement pour les formules Team et Enterprise.

Les utilisateurs conservent un contrôle total sur cette mémoire, avec possibilité de consulter, modifier, désactiver ou utiliser un mode incognito.

Anthropic pourrait étendre cette fonctionnalité à tous les utilisateurs, rendant la mémoire modulable et standardisée, tout en garantissant confidentialité et performance.

Une fonctionnalité attendue enfin déployée

C’était dans les cartons depuis un moment : Anthropic vient de doter son assistant conversationnel Claude d’une véritable fonction de « mémoire ». Un ajout qui change la donne, tant pour les entreprises que pour les équipes, en permettant au chatbot de se souvenir aussi bien des préférences que des projets ou du prénom de l’utilisateur. Néanmoins, cette nouveauté tant espérée demeure, pour l’instant, l’apanage exclusif des formules Team et Enterprise. Étonnamment, même l’offre Max, facturée 100 dollars par mois, n’en bénéficie pas encore.

Mémoire et confidentialité : le juste équilibre

Pour rassurer les plus soucieux de leur vie privée, Anthropic propose un contrôle complet sur cette mémoire : consultation, modification voire désactivation sont possibles à tout moment via les paramètres. Il existe même un mode « incognito », rappelant la « conversation temporaire » de ChatGPT, accessible à tous les utilisateurs sans distinction. Ce geste témoigne d’une volonté d’uniformiser certains aspects-clés liés à la confidentialité et à la gestion des données personnelles.

L’écart entre versions gratuites et payantes bientôt réduit ?

Face à la concurrence – qu’il s’agisse d’OpenAI, de Google Gemini, ou d’autres grands noms – difficile de ne pas remarquer que la plupart offrent déjà des fonctionnalités similaires sur leurs formules gratuites. Il devient ainsi délicat, pour Anthropic, de maintenir durablement une telle différenciation tarifaire. D’autant que l’expérience montre, avec le lancement du plan Max ou l’ouverture du mode incognito à tous, que certaines options migrent rapidement vers les offres inférieures.

Bientôt accessible à tous ?

Tout laisse penser que cette fonctionnalité pourrait bientôt s’élargir au grand public. La structure technique actuelle – mémoire modulable par projet, résumés éditables – semble conçue pour un déploiement progressif et maîtrisé. Mais quelques défis subsistent : il faudra garantir une gestion rigoureuse des coûts (stockage, récupération), assurer la protection maximale des données et éviter toute dégradation du service pour les utilisateurs gratuits.

Voici ce qui pourrait accompagner l’ouverture future de cette option à tous :

Mémoire limitée en volume ou réservée aux projets spécifiques.

Systèmes d’activation explicites avec rappels clairs sur la gestion des souvenirs.

Mises à jour régulières sur le degré de personnalisation disponible.

Au fond, alors que l’intelligence artificielle s’inscrit toujours plus au cœur du quotidien professionnel et personnel, il paraît inévitable que la mémoire devienne un standard. Restez donc attentifs : si vous utilisez déjà Claude en version gratuite ou Pro, la révolution mémorielle pourrait bien arriver plus tôt qu’on ne le pense.