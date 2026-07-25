Facebook donne une nouvelle vie à Marketplace

Facebook lance une app pour les vendeurs, un badge gratuit pour prouver qu’on est humain et teste une interface vidéo plein écran.

En bref Facebook lance une application dédiée aux vendeurs Marketplace pour simplifier la gestion des annonces et des ventes.

Meta ajoute une vérification gratuite des profils et teste une nouvelle expérience vidéo immersive dans l’application.

Le groupe multiplie les applications spécialisées et mise sur l’IA pour rendre Facebook plus pratique et ciblé.

Sur Facebook, le nerf de la guerre, ce n’est plus seulement le fil d’actu. C’est aussi Marketplace, avec plus de 430 millions d’annonces mensuelles et plus de 1,1 milliard d’utilisateurs actifs. Et si les plus jeunes restent encore dans le coin, ce n’est clairement pas pour relire les posts de tonton.

Marketplace, la machine qu’il faut garder en vie

Du coup, Facebook lance Seller, une application séparée pensée pour ceux qui vendent souvent sur Marketplace. Le principe est simple, presque logique même, gérer ses annonces, répondre aux acheteurs et suivre les performances des objets sans se perdre dans l’app principale.

Ce move dit pas mal de choses. Quand une fonctionnalité mérite sa propre app, c’est qu’elle pèse lourd. Meta ne le fait pas pour le décor, mais pour garder les vendeurs actifs dans un espace plus propre et plus pratique. Sur ce point, l’idée est assez solide.

Un badge gratuit, mais pas le badge payant

Autre nouveauté, un système baptisé Facebook Verified. Rien à voir avec Meta Verified, l’abonnement payant qui donne notamment un badge. Ici, la vérification est gratuite et sert à prouver qu’on est une vraie personne.

Concrètement, l’utilisateur passe par un selfie, puis un signe de vérification apparaît sur son profil dans Facebook Dating, Marketplace et les Groups. Le visuel n’est pas le même que le badge bleu payant, on parle d’une coche dans un cercle blanc. Résultat ? Un marqueur d’authenticité là où les arnaques et faux profils empoisonnent l’expérience.

Facebook veut aussi vous accueillir par la vidéo

Et pendant ce temps, Facebook teste une nouvelle interface vidéo en plein écran, immersive, qui peut s’afficher dès l’ouverture de l’application. D’abord dans des marchés internationaux très portés sur la vidéo, puis aux États-Unis l’an prochain.

Bon point, on pourra couper cette interface pour revenir à une expérience plus classique, centrée sur le feed. Meta avait déjà essayé quelque chose de proche avec Instagram dans plusieurs pays. On voit très bien où ça va, retenir l’utilisateur dès la première seconde.

Meta découpe ses usages en apps, puis ajoute de l’IA

Ce n’est pas un coup isolé. Meta multiplie les applis spécialisées pour accrocher des publics différents. En mai, le groupe avait lancé Forum, une app façon Reddit autour des groupes Facebook. Et ce mois-ci, il a aussi sorti Pocket, présenté comme une app de vibe-coding.

La suite passera aussi par l’IA. Meta prévoit d’en intégrer dans Seller pour automatiser certaines tâches, comme rédiger la description d’un objet mis en vente ou fouiller les groupes pour répondre à des questions. En gros, Facebook essaie de devenir plus utile, plus segmenté, et surtout moins bordélique. C’était franchement nécessaire.