Google offre trois mois de cloud gaming avec GeForce Now aux possesseurs de Chromebook. Un joli cadeau pour jouer où que vous soyez.

Google a annoncé tout récemment que les possesseurs de Chromebook peuvent profiter de trois mois de GeForce Now gratuits. La majorité des utilisateurs Chromebook auront droit à un abonnement GeForce Now Priority (10 $ par mois normalement) tandis que les possesseurs de Cloud Gaming Chromebook auront droit à un abonnement Ultimate (20 $ par mois). L’entreprise profite du lancement de Baldur’s Gate 3 sur le service de cloud gaming de Nvidia.

Google offre trois mois de cloud gaming avec GeForce Now aux possesseurs de Chromebook

Les possesseurs de Chromebook standard peuvent donc profiter de trois mois de GeForce Now Priority, qui utilise une “configuration premium” dans le cloud avec, au mieux, du 1080p à 60 fps et des sessions de six heures de jeu. Les possesseurs de Cloud Gaming Chromebook, quant à eux, peuvent profiter de trois mois de GeForce Now Ultimate, avec les performances d’une RTX 4080, la résolution 4K, 120 fps et des sessions de huit heures maximum.

GeForce Now, lancé en 2020 après près de cinq années de bêta, offre un accès instantané à un ordinateur avec bien davantage de puissance qu’un Chromebook – sans avoir à s’inquiéter des mises à jour, patches et autres paramètres graphiques. Mais, bien sûr, vous devez avoir une connexion très rapide pour pouvoir diffuser les jeux depuis les serveurs de Nvidia.

Un joli cadeau pour jouer où que vous soyez

Façonner et accéder à votre bibliothèque de jeux sur le service de Nvidia est un moins facile que sur des concurrents comme le Xbox Game Pass Ultimate ou feu Stadia : il faut en effet lier vos comptes Steam, Epic Games Store, Microsoft Store ou Ubisoft Connect Store, entre autres, pour découvrir vos jeux compatibles. Ensuite, vous pouvez streamer les jeux que vous possédez et découvrir quelles vitrines sont prises en charge pour les titres que vous souhaitez toujours ajouter. La page web de Nvidia GeForce Now est un bon point de départ, elle vient simplifier tout le processus en vous permettant de fouiller le catalogue complet du service contenant plus de 1 500 titres.

Google n’a pas précisé la date de cette promotion, mais le géant indique bien que l’opération est limitée dans le temps. Les possesseurs de Chromebook intéressés peuvent réclamer leurs trois mois gratuits sur cette page web dédiée.