Plus de puissance IA pour les stations de travail légères grâce aux GPU RTX 500 et 1000 de NVIDIA

Les dernières cartes graphiques arriveront dans les ordinateurs portables dès ce printemps.

Tl;dr NVIDIA dévoile des GPUs portables avant le Mobile World Congress.

Les RTX 500 et 1000 sont principalement conçus pour l’IA.

Les GPUs offrent une performance accrue par rapport à la génération précédente.

Ils seront disponibles au printemps dans les ordinateurs portables de Dell, HP, Lenovo et MSI.

L’ère de l’Intelligence Artificielle : Nvidia fait un pas en avant

Acteur majeur du développement technologique, NVIDIA a récemment levé le voile sur ses derniers processeurs graphiques pour ordinateurs portables, étonnamment focalisés sur le traitement de l’IA. Ces nouvelles cartes graphiques, les RTX 500 et 1000, se destinent en priorité aux laptops fins et légers, ouvrant de nouvelles perspectives pour les chercheurs, créateurs de contenu et monteurs vidéo souvent en déplacement.

Génération Ada au service de l’IA

Les GPUs nouvellement introduits s’appuient sur l’architecture Ada Lovelace. Selon NVIDIA, ils offrent une performance de traçage de rayons jusqu’à deux fois supérieure à celle des GPUs de la génération précédente, grâce à l’emploi de cores de traçage de rayons de troisième génération. Les cœurs Tensor de quatrième génération, quant à eux, siégeraient également ce nouveau sommet de performance, doublant le débit des anciens GPUs.

NVIDIA met en avant l’atout majeur de cette nouvelle gamme : son apport significatif à l'”accélération de l’apprentissage profond, l’inférence et les charges de travail créatives basées sur l’IA“.

Des performances démultipliées

Avec 4 Go de mémoire dédiée pour la RTX 500 et 6 Go pour la RTX 1000, ces nouvelles cartes graphiques délivreraient respectivement jusqu’à 154 et 193 TOPS de performance IA. En comparaison avec une configuration IA uniquement basée sur CPU, le RTX 500 serait jusqu’à trois fois plus rapide pour l’édition de photos alimentée par l’IA, offrirait jusqu’à dix fois plus de performance graphique pour la modélisation 3D et jusqu’à quatorze fois plus pour la performance AI générative pour les différents modèles.

Disponibilité imminente

Les passionnés de technologie et professionnels de l’IA n’auront pas à attendre longtemps pour voir ces améliorations en action. Les GPUs RTX 500 et 1000 seront disponibles dès ce printemps dans les ordinateurs portables de marques telles que Dell, HP, Lenovo et MSI.