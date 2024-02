NVIDIA expérimente une application qui fusionne GeForce Experience et Control Panel

L'application NVIDIA regroupe en un seul endroit les ajustements de GPU, les paramètres de jeu et les contrôles G-Sync.

NVIDIA propose une application unifiée pour une meilleure expérience de jeu

NVIDIA, une entreprise réputée dans le domaine de la high-tech, a annoncé qu’elle testait une nouvelle application intégrée. Cette plateforme unique permet de centraliser et simplifier diverses fonctions auparavant dispersées à travers plusieurs applications. Notamment, elle permet d’ajuster les paramètres de la GPU, installer des applications et peaufiner le gameplay, tout cela depuis un même endroit.

Une fonctionnalité tout-en-un pour les joueurs

L’intention de NVIDIA a toujours été de rendre la vie plus simple pour les adeptes du jeu sur PC. Grâce à cette nouvelle application, les joueurs peuvent non seulement mettre à jour leurs pilotes, découvrir et installer des applications indépendantes comme GeForce Now, mais aussi réaliser différents ajustements GPU. De plus, elle leur permet de peaufiner les paramètres du jeu et des pilotes, en transformant essentiellement l’expérience en une solution idéale pour les joueurs.

Un aperçu enrichi pour améliorer votre expérience de jeu

L’application propose également un “aperçu intégré dans le jeu” entièrement repensé, qui permet un accès plus facile aux outils d’enregistrement et de surveillance des performances. Les joueurs ont également accès à divers filtres de jeu, y compris des filtres alimentés par l’IA disponibles pour les utilisateurs de GeForce RTX. Par ailleurs, NVIDIA facilite l’expérimentation de ses nouvelles fonctionnalités RTX et pas seulement, notamment un nouvel outil de remix qui ajoute des textures optimisées par l’IA aux jeux plus anciens.

Un lancement en beta pour tester les nouvelles améliorations

Pour célébrer ce lancement en bêta, NVIDIA a dévoilé un nouveau pilote de jeu prêt à l’emploi pour le jeu de survie Nightingale. Les joueurs peuvent dès à présent télécharger cette version bêta pour la tester. NVIDIA encourage tous les joueurs à jeter un œil à cette nouvelle application, qui en plus de combiner de multiples fonctionnalités jusque-là séparées, apporte son lot d’améliorations considérables.