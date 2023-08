Half-Life 2 s'offre un remaster RTX non officiel. Un projet qui est encore loin d'être abouti.

Valve n’a peut-être pas touché à sa licence Half-Life depuis plus d’une dizaine d’années, si l’on excepte la sortie du jeu VR Alyx, mais cela n’empêche pas les fans de la franchise de donner au jeu une grosse amélioration des graphismes. NVIDIA vient de dévoiler le Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, supervisé par la communauté, qui, comme son nom l’indique, vise à remasteriser le jeu de tir culte pour les PC équipés d’une carte graphique GeForce RTX. Et l’équipe ne se contente pas d’ajouter le ray tracing, il s’agit là d’améliorer tout le rendu du jeu.

Half-Life 2 s’offre un remaster RTX non officiel

La lumière en ray-tracing est logiquement l’attraction principale de ce projet, mais les modders utilisent aussi une version du RTX Remix pour ajouter d’autres détails (via l’éditeur Hammer de Valve) et des composants dotés de propriétés de rendus répondant aux lois de la physique réelle. Le résultat est à la hauteur des attentes. Là où les graphismes de Half-Life 2 semblent plutôt plats et pour le moins datés, le portage RTX est bien plus punchy et plus détaillé. Vous pourriez vouloir passer du temps à inspecter le bureau du Dr. Kleiner ou Lamarr. Sans surprise, cette version tire profit des technologies NVIDIA que sont l’upscaling DLSS 3, l’anti-lag Reflex et le stockage accéléré par GPU RTX IO.

Un projet qui est encore loin d’être abouti

Le projet n’en est qu’à ses débuts et il n’y a, à ce jour, aucune date de sortie. Pour l’heure, il s’agit davantage d’une démonstration technique que d’un projet viable pour le grand public. Celui-ci arrive en même temps que l’annonce du DLSS 3.5, qui utilise l’IA pour améliorer la qualité de la luminosité par ray-tracing en générant des pixels entre les rayons. Des titres comme Alan Wake 2 et Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty profiteront de cette fonctionnalité dès le lancement.

Ce portage non officiel sera tout aussi intéressant. Des conversions RTX existants, comme celles de Portal et Quake II sont très jolies, mais limitées soit par l’âge du jeu, soit par leur mise à l’échelle. Half-Life 2 définit un nouveau standard pour les jeux de tir à la première personne modernes entre son histoire, son monde étendu et son gameplay régit par la physique. Aujourd’hui, il s’apprête à recevoir une mise à jour qui pourrait le rendre tout à fait pertinent sur les PC modernes.