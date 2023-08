Alan Wake 2 va sortir en retard

Initialement programmée pour le 17 octobre 2023, la sortie d'Alan Wake 2 est décalée par le studio finlandais Remedy Entertainment au 27 octobre prochain.

Dans un court communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Remedy Entertainment annonce que Alan Wake 2 se prépare à sortir avec un peu plus d’une semaine de retard et exclusivement au format numérique sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l’Epic Games Store.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY

— Alan Wake 2 (@alanwake) August 17, 2023