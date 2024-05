La sortie de The Rogue Prince of Persia retardée, Hades II a trop de succès

Le nouveau jeu de type roguelike des développeurs de Dead Cells sera toujours lancé en accès anticipé ce mois-ci.

Tl;dr Le jeu “The Rogue Prince of Persia” est retardé à cause de “Hades II”.

“Hades II” a rapidement atteint 102 000 joueurs simultanés lors de son lancement.

Evil Empire utilisera ce délai pour peaufiner encore plus son jeu.

Le jeu reprogrammé est prévu pour sortir plus tard ce mois-ci.

Un rival de taille reporte le lancement du “The Rogue Prince of Persia”

Dans un univers où se succèdent les sorties de jeux vidéo, la concurrence peut être redoutable. C’est une leçon que Evil Empire, le studio à l’origine de Dead Cells, a récemment dû apprendre lorsque la sortie de leur très attendu jeu “The Rogue Prince of Persia” a dû être reportée en raison du lancement du jeu “Hades II” par Supergiant Games.

Le spectre impressionnant du lancement de “Hades II”

Le lundi de cette semaine, un autre jeu attendu faisait ses débuts dans l’accès anticipé : “Hades II”. Avec une ascension fulgurante, ce dernier a atteint un pic de “102 000 joueurs simultanés”, dépassant les prévisions les plus optimistes. Evil Empire a suggéré que “tout le monde, y compris son propre équipe” jouait à “Hades II”, rendant ainsi nécessaire leur décision de reporter la sortie de leur jeu.

So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

Un report pour une perfection

Malgré la déception que représente ce report, il donne à Evil Empire supplémentaire pour améliorer “The Rogue Prince of Persia”. L’idée derrière un jeu en accès anticipé est d’obtenir des retours des joueurs sur un projet loin d’être terminé, mais les développeurs souhaitent tout de même que leur jeu soit le plus abouti possible lorsqu’il est rendu public pour la première fois.

Ainsi, ils ont affirmé qu’ils pourront “ajouter encore plus de choses cool” et essayer de résoudre certaines erreurs avant les débuts du jeu. De plus, l’équipe a un peu plus de temps pour tester et affiner le “gros” patch du premier jour.

Une scène indie dynamique

Ce report est finalement une décision judicieuse, compte tenu des similitudes entre “Hades II” et “The Rogue Prince of Persia”. C’est également l’occasion de réitérer l’importance de la transparence envers les fans dans le processus de développement. D’autres jeux indépendants de qualité ont été lancés cette semaine, tous un peu éclipsés par le succès retentissant de “Hades II”.

Parmi eux, “Another Crab’s Treasure”, “Crow Country”, “1000xResist”, “Little Kitty, Big City” et “Animal Well”. Malgré le peu de lancements de jeux AAA des grands noms de l’industrie, l’univers indépendant du jeu vidéo brille par sa diversité et sa richesse. Alors pourquoi ne pas jeter un œil à ces jeux si vous ne l’avez pas encore fait?