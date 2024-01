LinkedIn lance une nouvelle fonctionnalité d’IA pour optimiser votre recherche d’emploi avec des catégories personnalisées

Cette nouveauté arrive en pleine période de licenciements massifs dans l'industrie de la tech.

LinkedIn repense la recherche d’emploi

Pour beaucoup d’entre nous, la nouvelle année offre une occasion de renouveau, souvent axée sur une orientation professionnelle. Chercher un emploi peut vite se transformer en travail à plein temps, heureusement, LinkedIn a annoncé une innovation majeure pour simplifier le processus : “Job Collections”.

L’intelligence artificielle, nouvel allié de la recherche d’emploi

LinkedIn a recours à l’intelligence artificielle pour parcourir et analyser chaque offre d’emploi. Le rôle de cette IA est de catégoriser chaque publication dans des groupes tels que IT, sport professionnel, travail à distance et meilleures startups.

L’utilisation de “Job Collections”

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de se rendre dans l’onglet “Jobs” et de cliquer sur “Explorer avec Job Collections”. Vous pouvez également aller dans “Préférences” et choisir des critères comme le type d’emploi et le lieu. Ensuite, LinkedIn les mettra en évidence en vert chaque fois qu’ils apparaîtront dans une offre d’emploi.

Une réponse à l’évolution du marché du travail

Selon LinkedIn, les candidatures ont augmenté de 50% aux États-Unis et 36% globalement, avec un nombre significatif de personnes envisageant de changer de travail cette année. En outre, si un emploi ne correspond pas exactement à vos attentes, mais que l’entreprise vous intéresse, vous avez désormais la possibilité d’envoyer un message “Je suis intéressé” directement depuis l’annonce.