L'abonnement LinkedIn Premium offre désormais un coach IA. Une fonction qui marque un vrai tournant pour l'entreprise

LinkedIn ajoute un nouvel avantage, propulsé par l’IA, pour ses abonnés Premium : un coach qui utilise l’IA et les données LinkedIn pour aider celles et ceux qui cherchent un nouveau trail à effecter leurs différentes démarches. Cette nouvelle fonctionnalité arrive alors que l’entreprise a annoncé avoir franchi le pallier du milliard d’utilisateurs et un renforcement de ses investissements dans les fonctions autour de l’IA.

L’abonnement LinkedIn Premium offre désormais un coach IA

La société, propriété de Microsoft, n’a cessé de multiplier les fonctionnalités IA pour ses membres payants. Il y a quelques mois, elle introduisait la possibilité d’utiliser l’IA générative pour écrire des descriptions de postes et des messages pour embaucher des managers. Mais cette dernière fonction vise à offrir une expérience plus personnalisée encore.

Pour l’heure, la fonctionnalité la plus visible pour les demandeurs d’emploi sera l’encadré d’informations générées par l’IA sur chaque fiche de poste. L’outil peut aider à résumer les descriptions les plus longues, voire à permettre de décider si le poste convient à l’utilisateur selon le contenu de son propre profil LinkedIn. Par exemple, le système peut mettre en avant certaines expériences passées de l’utilisateur à mettre en avant dans sa candidature et donner des conseils pour améliorer le profil LinkedIn et attirer davantage.

Une fonction qui marque un vrai tournant pour l’entreprise

Dans la mesure où LinkedIn peut puiser dans son énorme base de données de carrières, les conseils que le système peut fournir sont bien plus personnalisés que ce que vous pourriez avoir avec d’autres services d’IA générative, comme l’explique le responsable produit Rohan Rajiv. “Tout ceci est possible grâce à l’IA générative, certes, mais aussi grâce aux ensembles de données qui permettent de lier tout cela”, précisait-il à Engadget. “Ce sont votre profil, vos connexions et tout le reste qui peuvent vous aider à faire progresser votre recherche d’emploi.”

À l’heure actuelle, la fonction est toujours en version bêta, proposée uniquement à un petit nombre d’abonnés LinkedIn Premium. Mais l’entreprise a déjà déclaré qu’elle avait l’intention de placer l’IA au centre de son service. “Aujourd’hui marque le début d’un nouveau voyage, dans lequel la puissance de l’IA est votre alliée pour toutes vos questions et décisions concernant votre carrière”, résumait le responsable produit de LinkedIn, Tomer Cohen, dans un post sur le blog.