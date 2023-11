La mise à jour Microsoft Windows 11 2023 arrive, l'IA Copilot devient bien plus accessible. D'autres petits changements font aussi leur apparition.

Microsoft a démarré le déploiement sa mise à jour Windows 11 2023, plus précisément la version 23H2, laquelle vient ajouter quelques fonctionnalités mineures en plus de Copilot et ses autres apps propulsée par l’IA annoncées en septembre dernier. Si vous vous souvenez bien, cependant, Microsoft a déjà publié une mise à jour majeure de Windows 11 tout récemment. Mais il s’avère que cette version, lancée le 26 septembre, n’offrait qu’un aperçu de l’IA, dans le cadre de la mise à jour Windows 11 22H2 de l’année dernière. Copilot n’était alors pas disponible auprès du plus grand nombre d’utilisateurs de Windows. Voilà qui devrait être chose faite.

Vous auriez en tous les cas toutes les raisons d’être confus, la gestion de Copilot de la part de Microsoft est pour le moins déroutante. Nous avions d’abord entendu dire qu’il arriverait en tant que “Windows Copilot” en mai dernier, il était alors question d’intégrer les fonctionnalités IA que nous avions vues dans Edge Copilot et d’autres outils similaires directement au cœur de Windows. Copilot a fini par être la star du dernier événement Surface de la firme de Redmond en date, le hardware ayant été relégué à la seconde place face aux ambitions du géant américain en ce qui concerne l’IA.

D’autres petits changements font aussi leur apparition

Autrement dit, si vous êtes impatient(e) de pouvoir mettre enfin la main sur Copilot, assurez-vous d’aller faire un tour dans la page Mise à jour Windows. De plus, sachez que cette version 23H2 transforme l’app Chat intégrée dans Microsoft Teams, cette dernière se retrouvera désormais dans la barre des tâches par défaut. Vous trouverez aussi les composants Windows 11 sous un nouveau label “Système dans la section “Toutes les apps” du menu Démarrer. Ces Composants Système seront aussi rassemblés dans une nouvelle page de l’app Paramètres, dans la section Système.