LinkedIn commence à déployer de nouvelles fonctionnalités de certification et de protection contre les arnaques. L'objectif est de purger un maximum de faux comptes.

Après avoir dévoilé un aperçu de ses nouvelles fonctionnalités de certification et de vérification le mois dernier, LinkedIn déploie désormais ces dernières pour améliorer la confiance des chercheurs d’emploi, pour qu’ils sachent bien qu’ils ont affaire à de vraies entreprises avec de vraies offres. Dans le même temps, le site met aussi des avertissements en place pour les messages qui pourraient sembler suspect. Cette dernière fonction arrive alors que de nombreux faux comptes ont fait leur apparition sur la plateforme récemment, selon le dernier rapport de transparence de l’entreprise.

LinkedIn commence à déployer de nouvelles fonctionnalités de certification et de protection contre les arnaques

Le premier type d’outil de certification concerne les offres d’emploi, en n’affichant que les informations des auteurs et de leurs entreprises. Par exemple, il est possible d’afficher les certifications pour la page d’une entreprise et l’adresse email professionnelle de l’auteur de l’offre, ainsi que si leur identité a été vérifiée par CLEAR – la société qui vérifie les identités dans les aéroports et autres événements -.

“Lorsque vous voyez des certifications sur des offres d’emploi, cela signifie qu’il y a des informations qui ont été vérifiées, et qui sont donc authentiques, par l’auteur, LinkedIn ou l’un de nos partenaires”, écrit l’entreprise dans un post de blog. Vérifier avec CLEAR est gratuit, mais nécessite de partager un numéro de téléphone et une identité américaine. Vous pouvez aussi confirmer votre employeur via un code de certification transmis à l’adresse email de votre société et certains utilisateurs peuvent vérifier leur identité et celle de leur employeur via Microsoft Entra, pour les entreprises participant au programme.

LinkedIn précisait avoir récemment lancé la fonctionnalité “À propos de ce profil” pour indiquer quand un profil a été créé et mis à jour pour la dernière fois et s’il y a un numéro de téléphone et/ou une adresse email professionnelle vérifiés associés à ce compte. L’objectif est de purger les faux comptes, mais LinkedIn déploie aussi de nouveaux messages pour avertir les utilisateurs de contenu potentiellement à risque.

L’objectif est de purger un maximum de faux comptes

“Nous vous alertons aussi désormais si des messages sur LinkedIn incluent du contenu à risque qui pourrait menacer votre sécurité. Par exemple, vous serez alerté(e) si un message vous demande de poursuivre une conversation sur une autre plateforme, ceci pouvant parfois être le signe d’une arnaque. Si quelque chose semble étrange, ces avertissements vous donneront aussi la possibilité de signaler le contenu sans que l’expéditeur ne le sache”, explique la plateforme.

Ces nouvelles fonctionnalités arrivent à la suite du dernier rapport de transparence de LinkedIn, lequel montrait une grosse augmentation des faux comptes. Entre juillet et décembre 2022, l’entreprise a bloqué plus de 58 millions de comptes, en progression par rapport aux 22 millions “seulement” des six mois précédents. LinkedIn constate même des profils avec de fausses photos créées par l’intelligence artificielle. Et bien que son nouveau “modèle basé sur le deep learning vérifie de manière proactive les photos pour déterminer si elles sont générées par IA”, une récente étude a identifié plus de 1 000 profils actifs utilisant des photos générées par une IA, selon The Financial Times.

LinkedIn précisait aussi que ces vérifications sur les offres d’emploi commencent tout juste à être déployées. Que vous les voyiez déjà ou non, ces outils deviendront de plus en plus présents.