Google ouvre l'accès de son intelligence artificielle texte-vers-musique. L'IA MusicLM est encore assez limitée, mais très prometteuse.

La musique générée par intelligence artificielle (IA) fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps, entre une chanson très populaire qui proposent les voix de Drake et The Weeknd et Spotify qui supprime des dizaines de milliers de titres suspectant que des gens abusent de ces systèmes pour gagner de l’argent. Aujourd’hui, Google se lance sur ce segment en ouvrant l’accès au grand public à son IA texte-vers-musique baptisée MusicLM.

Google avait détaillé cette dernière en janvier dernier, lorsque le géant publiait ses recherches sur MusicLM. À l’époque, le géant américain expliquait n’avoir aucun projet d’accès public pour MusicLM par souci d’éthique en ce qui concerne le droit d’auteur, alors que l’IA copie parfois des morceaux directement dans les chansons qu’elle génère.

Le paysage de l’IA générative a énormément changé ces derniers mois, cependant, et désormais, Google est plus à l’aise avec l’idée de laisser le grand public essayer MusicLM. “Nous avons travaillé avec des musiciens comme Dan Deacon et organisé des sessions de travail pour analyser comment cette technologie peut améliorer le processus créatif”, déclaraient Hema Manickavasagam, responsable produit chez Google Research, et Kristin Yim, chez Google Labs, dans un post de blog.

L’IA MusicLM est encore assez limitée, mais très prometteuse

Comme TechCrunch le précise, la version publique actuelle de MusicLM ne permet pas aux utilisateurs de générer de la musique avec des artistes ou des voix spécifiques. Cela pourrait aider Google à éviter des soucis de copyright et empêcher les utilisateurs de générer de fausses “chansons inédites” d’artistes populaires et de les vendre.

Vous pouvez vous inscrire pour essayer MusicLM via AI Test Kitchen sur le web, Android ou iOS. Google suggère d’essayer des invites basées sur l’humeur, le genre et les instruments, comme “jazz expressif pour un dîner” ou “deux guitares classiques jouant du flamenco”. Cette IA expérimentale génèrera alors deux pistes et vous pourrez indiquer votre préférée en sélectionnant l’icône en forme de trophée correspondante. Google explique que cette étape lui permet d’améliorer son modèle.