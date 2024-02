Helldivers 2 : un jeu-service rafraîchissant et amusant pour les fans de Starship Troopers

Arrowhead Game Studios offre une expérience de jeu-service à la perfection avec Helldivers 2.

Tl;dr Helldivers 2 est disponible sur PS5 et PC.

Le jeu allie puissance fantastique et hilarité chaotique.

Son approche de la monétisation est mesurée et généreuse.

La durabilité du jeu reste à voir malgré son utilisation fascinante de sa nature de service en ligne.

Un voyage galactique avec Helldivers 2

Helldivers 2, développé par Arrowhead Game Studios, est un jeu-service purement coopératif à la troisième personne. Presque une décennie s’est écoulée depuis le lancement du premier Helldivers, un shooter avec une vue aérienne, apprécié par une base de joueurs dévouée mais réduite.

Un mélange d’aventure et de chaos

Helldivers 2 excelle dans une dualité divertissante, oscillant fréquemment entre une puissante fantaisie et une hilarité chaotique. Le jeu parvient à créer un équilibre séduisant entre la puissance et le chaos, avec une forte dose de tir intense et un humour “slapstick” qui se manifeste à travers le feu ami et les accidents hilarants.

Un jeu en constante évolution

Ce qui distingue Helldivers 2, c’est son utilisation intelligente de sa nature de service en ligne. Le jeu évolue constamment, avec des missions qui varient en fonction des objectifs, des ennemis, de la difficulté et du temps limité. Les joueurs ont la sensation de participer à un effort collaboratif massif et continu. Cependant, la durabilité du jeu reste une question ouverte.

Une monétisation qui dit non au pay-to-win

Helldivers 2 adopte une approche généreuse de la monétisation, offrant aux joueurs une expérience de jeu satisfaisante sans les contraindre à dépenser constamment. Les joueurs peuvent gagner des crédits en jeu et les utiliser pour acheter des éléments premium, sans avoir à dépenser d’argent réel supplémentaire.