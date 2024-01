Alan Wake débarquera dans Dead by Daylight le 30 janvier

L'auteur célèbre a la possibilité d'utiliser sa lampe de poche à son avantage. Quelle utilisation inattendue pourrait-il en faire ?

Tl;dr Le personnage d’Alan Wake arrive dans Dead by Daylight.

Le célèbre auteur virtuel fait son apparition le 30 janvier.

Ilkka Villi et Matthew Porretta donnent vie à Alan Wake.

Alan Wake rejoint de nombreux autres personnages célèbres d’horreur.

Alan Wake entre en scène dans Dead by Daylight

Le jeu d’horreur multijoueur en ligne à succès Dead by Daylight s’apprête à accueillir une nouvelle icône du genre. Nommé Alan Wake, célèbre protagonist de l’opus éponyme considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2023, s’apprête à éclairer de sa torche le 30 janvier.

Un personnage revêtu d’une aura de terreur

Alan Wake, doté d’une histoire riche, confère une dimension profonde et captivante à ce personnage. Dans une ambiance des plus lugubres, il évolue dans un univers en proie à des créatures issues de ses pires cauchemars. Animé par la volonté de survivre, il doit compter sur sa lampe torche, seule source de lumière dans l’obscurité marquée par le The Fog.

Un couple d’acteurs pour servir le personnage

Le visage d’Alan Wake est prêté par l’acteur finlandais Ilkka Villi, qui lui donne une touche de réalisme saisissante. L’autre moitié du duo, Matthew Porretta, prête sa voix au protagoniste, consolidant ainsi l’immersion du joueur dans ce monde sombre et tourmenté.

Dead by Daylight : un cimetière d’icônes d’horreur

Alan Wake rejoindra un cortège impressionnant de personnages de légende tel que Chucky, le Demogorgon de Stranger Things ou encore le Xenomorphe d’Alien. Même l’acteur Nicolas Cage a droit à son entrée en scène dans ce jeu horrifique.