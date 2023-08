Le Xénomorphe d'Alien devrait être le prochain tueur de Dead by Daylight. Pour le plus grand bonheur des fans de la licence.

Behaviour Interactive va introduire une énième licence culte de l’horreur dans son jeu Dead by Daylight. Quelque temps après avoir ajouté Nicolas Cage en tant que personnage jouable, Behaviour révèle dans un teaser vidéo qu’un crossover avec la saga incontournable Alien arrivera très bientôt.

Le Xénomorphe d’Alien devrait être le prochain tueur de Dead by Daylight

Le clip propose plusieurs images de ce qui ressemble beaucoup au Nostromo, le vaisseau du film original, avec le logo Alien qui apparaît progressivement. Cela laisse clairement entendre que le chapitre inclura une nouvelle map, sur le vaisseau, évidemment. Et peut-être moins surprenant, l’emblématique Xénomorphe est aussi présent. Étant donné le passé troublé et terrifiant de la créature avec les humains et le fait qu’il avance brusquement vers la caméra, il y a fort à parier que le Xénomorphe sera le prochain tueur du jeu.

Pour le plus grand bonheur des fans de la licence

Si l’on en croit la roadmap de Dead by Daylight, Behaviour prévoit de lancer un nouveau chapitre ce mois-ci. Autrement dit, le DLC Alien pourrait arriver dans quelques semaines seulement, au plus tard. Cette roadmap indique aussi que le chapitre inclut un survivant. Quelles sont les chances que ce personnage ne soit nulle autre que Ripley ? Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour découvrir de qui il s’agit dans la mesure où tous les détails de ce chapitre Alien seront officialisés le 8 août prochain.

Dead by Daylight a déjà de nombreux survivants, tueurs et maps, tous très différents et pour le moins originaux, mais les crossovers avec les licences d’horreur majeures aident à attirer l’attention sur le jeu. Avec les années, Behaviour a déjà réalisé des collaborations avec The Ring, Resident Evil, Silent Hill ou Stranger Things, pour n’en citer que quelques-unes.