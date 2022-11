Alien : le nouveau visage de la saga pourrait être Cailee Spaeny

L'actrice américaine Cailee Spaeny est en pourparlers avec 20th Century Studios et le réalisateur Fede Alvarez pour incarner le rôle principal du prochain film Alien.

Alien et ses nombreuses suites et préquelles se concentrent sur l’horreur d’une race féroce d’êtres extraterrestres appelés Xénomorphes, qui implantent des œufs à l’intérieur de corps vivants via des “facehuggers” qui jaillissent violemment de la poitrine lorsqu’ils atteignent un certain stade de maturité. Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets pour l’instant, le recrutement de Cailee Spaeny (On the Basis of Sex, How it Ends, Priscilla) s’inscrit dans la tradition de la franchise d’avoir une femme forte au centre de la monstruosité, d’autant plus que Disney ne semble plus vouloir compter sur Ellen Riplay qui était interprétée par Sigourney Weaver (Ghostbusters : Afterlife, Call Jane, Avatar : The Way of Water).

Cailee Spaeny in Talks to Star in ‘Alien’ Movie From Fede Álvarez, 20th Century Studios https://t.co/qhAvE6RkN7 — Heat Vision (@HeatVisionBlog) November 16, 2022

20th Century Studios veut miser sur Cailee Spaeny pour relancer la licence Alien

Fede Alvarez, le cinéaste derrière Don’t Breathe et le remake d’Evil Dead de 2013, a écrit le scénario et réalise le long-métrage Alien qui rebootera la franchise de science-fiction et d’horreur au cinéma. Il s’agira du septième film Alien, le dernier étant Alien : Covenant, sorti en 2017. Ridley Scott produira le long-métrage par le biais de Scott Free Productions, sachant que Fede Alvarez aura également le rôle de producteur.