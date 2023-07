Sony ne voulait pas de Roblox sur PlayStation par crainte pour la sécurité des plus jeunes. Le géant japonais aurait depuis lors changé de point de vue.

Sony a empêché Roblox d’arriver sur PlayStation parce que le géant s’inquiétait que du contenu inapproprié puisse arriver chez les plus jeunes. Cette révélation provient d’un document de 2022, d’abord signalé par Axios, mis au jour dans le cadre du procès de la FTC contre Microsoft. Cependant, le Président et PDG de Sony Interactive, Jim Ryan, déclarait à l’époque que la position de l’entreprise était moins ferme, laissant la porte entrouverte à un éventuel portage PlayStation de cette plateforme extrêmement populaire.

Sony ne voulait pas de Roblox sur PlayStation par crainte pour la sécurité des plus jeunes

Jim Ryan expliquait la décision de bloquer Roblox aux investisseurs en début d’année dernière. “Historiquement, avec le grand nombre d’enfants qui jouent sur PlayStation, nous avons toujours été très précautionneux quant à les exposer à quoi que ce soit qui pourrait être dangereux pour eux”, déclarait-il alors. Mais il se montrait plus optimiste pour les investisseurs qui rêveraient de voir arriver Roblox sur les consoles de Sony. “Ces dernières années, cependant, nous avons réévalué notre politique sur le sujet et nous sommes quelque peu assouplis. Nous avons été très conservateurs pendant trop longtemps et aujourd’hui, nous avons pris contact avec les équipes de Roblox. Nous espérons que la situation changera.”

Le géant japonais aurait depuis lors changé de point de vue

Ces commentaires datent d’il y a un an, mais Roblox n’est toujours pas disponible sur les consoles PlayStation. Le titre très apprécié, qui permet aux utilisateurs de créer, partager et jouer à du contenu généré par les utilisateurs, est accessible sur Xbox, iOS, Android, Windows et macOS. Nintendo n’a pas commenté l’absence de Roblox sur la Switch, mais le fabricant de la console a lui aussi toujours été très précautionneux quant à l’éventualité d’avoir du contenu inapproprié proposé aux plus jeunes.

Roblox avait introduit un système de classement par âge du contenu en 2021 pour aider les parents à mieux contrôler les jeux créés les utilisateurs auxquels leurs enfants peuvent jouer. Plus de la moitié des utilisateurs actifs quotidiens de la plateforme ont moins de 13 ans. Bien que le contenu montrant des activités sexuelles, des substances illégales ainsi que des insultes soit interdit, il peut arriver que celui-ci passe au travers de la modération. De plus, Roblox travaille à accompagner les joueurs pendant qu’ils grandissent, en autorisant depuis quelques jours du contenu pour les 17 ans et plus.