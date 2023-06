PlayStation Plus : les jeux de juillet 2023 avec Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction is Forever

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juillet 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour juillet 2023 est composé d’un FPS centré sur les conflits de la Guerre Froide, un thriller très inspiré des univers de Stephen King et une aventure écologique. Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction is Forever seront disponibles du 4 juillet au 31 juillet prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi jusqu’au 3 juillet prochain.

The PlayStation Plus Monthly Games for July are: ➕ Call of Duty: Black Ops Cold War

➕ Alan Wake Remastered

June 28, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juillet 2023

Call of Duty Black Ops Cold War : Faites face à des personnages historiques et à de dures réalités tandis que vous vous battez tout autour du globe dans des lieux remarquables tels que Berlin Est, le Vietnam, la Turquie, les bâtiments du KGB Soviétique et plus encore. Dans la peau d’un opérateur d’élite, suivez la trace d’un sombre intervenant dans une mission visant à déstabiliser l’équilibre global des puissances et changer le cours de l’histoire. Enfoncez-vous dans le sombre centre d’une conspiration globale aux côtés des célèbres personnages Woods, Mason, et Hudson, ainsi qu’un nouveau lot d’opérateurs tentant d’arrêter un plan méticuleusement mis au point au cours des dernières décennies. Au-delà de la campagne solo, Cold War apporte un arsenal d’armes et d’équipements dans la passionnante nouvelle génération d’expériences multijoueur et zombies

Alan Wake Remastered : Retournez dans la mystérieuse ville de Bright Falls dans ce remaster du jeu d’action cinématique encensé par la critique de Remedy Entertainment (Control, Max Payne), avec des visuels refaits et de nouvelles fonctionnalités. L’auteur troublé Alan Wake s’embarque dans une recherche désespérée pour retrouver sa femme disparue, Alice. Après la disparition mystérieuse de cette dernière de la ville de Bright Falls, une ville du Pacific Northwest, Alan découvre les pages d’une histoire d’horreur qu’il aurait supposément écrite, mais dont il ne se souvient pas. Wake est bientôt forcé de remettre en question sa santé mentale, car page après page, l’histoire devient réelle sous ses yeux : une présence hostile constituée de noirceur surnaturelle s’empare de tous ceux qu’elle croise, les tournant en arme contre Alan lui-même. Il n’a alors d’autre choix que d’affronter les forces de l’ombre armé simplement d’une lampe-torche, d’un pistolet, et des restes de son esprit en lambeaux. Son voyage cauchemardesque pour trouver des réponses au mystère hallucinant auquel il est confronté l’entrainera dans les profondeurs terrifiantes de la nuit

Endling – Extinction is Forever : Faites l’expérience d’un monde ravagé par l’humanité à travers les yeux des derniers renards sur Terre dans cette aventure éco-conscienceuse. Découvrez la force destructrice de la race humaine tandis que cette dernière corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus importantes et précieuses de l’environnement naturel, jour après jour. Explorez de nombreuses et variées zones à déroulement latéral conçues en 3D, et défendez vos petites boules de poils. Nourrissez-les, regardez-les grandir, remarquez leurs personnalités uniques et leurs peurs personnelles, et surtout, le plus important, aidez-les à survivre. Utilisez la couverture de la nuit pour guider discrètement votre portée vers un endroit sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et préparez votre prochain mouvement précautionneusement — cela pourrait être votre dernière action, ou celle de vos petits