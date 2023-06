Roblox permet de créer du contenu spécifique pour les 17 ans et plus, un tiers des utilisateurs de la plateforme ont plus de 17 ans.

Roblox a traditionnellement toujours été plus populaire chez les enfants et les préadolescents, bien qu’elle affirme être une “plateforme pour tous les âges”. Aujourd’hui, prenant peut-être quelques distances avec sa réputation de plateforme pour toute la famille, l’entreprise annonce qu’elle va permettre aux créateurs de réaliser du contenu spécifiquement pour les utilisateurs âgés de 17 ans et plus. Et cette base d’utilisateur n’est pas non plus mineure pour Roblox. La plateforme déclarait dans son communiqué de presse que, en 2022, 38 % de ses utilisateurs actifs quotidiennement avaient plus de 17 ans.

Plus précisément, Roblox explique que les créateurs pourront “proposer des thèmes et des scénarios plus matures dans les séries et les comédies”. Selon l’entreprise, ceux-ci pourront inclure de la violence, du sang, de l’humour grossier, des thèmes romantiques et de l’alcool. Les joueurs pourraient aussi voir du contenu de jeux d’argent “non jouable” – la société précise qu’il est possible de réaliser des choses comme concevoir un casino ou montrer des NPC jouant aux cartes – et les jeux de hasard sont aussi acceptés. Mais il est interdit de réaliser des simulations de jeux d’argent. Autrement dit, jouer avec des jetons virtuels ou faire semblant de parier est interdit.

Pour accéder à ce contenu, il vous faudra faire vérifier votre âge en envoyant une photo d’une pièce d’identité avec un selfie pour vérifier que vous êtes bien qui vous annoncez être. Roblox explique que ce système permettra de fournir “davantage de confiance quant à l’âge et l’identité des gens” et que davantage de méthodes de vérification de l’âge arriveront ultérieurement.

Les créateurs éligibles peuvent commencer à créer ce genre d’expériences dès aujourd’hui. Ces dernières commenceront à être déployées aux utilisateurs “éligibles” dans les prochaines semaines. Roblox explique que son objectif est de proposer une expérience sûre et engageante aux joueurs âgés de 17 ans et plus. L’entreprise a confirmé que les utilisateurs éligibles n’ont qu’à partager une photo d’eux et d’une pièce d’identité pour participer.

Roblox s’est traditionnellement positionné vers des publics plus jeunes. Par exemple, il y a quelques mois, l’entreprise s’est associée à Razer pour proposer des accessoires gaming Roblox Edition à destination des enfants. Mais avec un peu plus d’un tiers de ses utilisateurs qui ont plus de 17 ans, il est logique que la société veuille proposer davantage de contenu à destination des adultes.