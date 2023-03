Roblox introduit ses premiers outils de création de jeu avec IA générative. Une première étape vers un objectif bien plus imposant.

Le mois dernier, Roblox mettait en avant sa vision d’un système de création de contenu assisté par l’intelligence artificielle, imaginant un futur dans lequel une IA générative pourrait aider les utilisateurs à créer du code, des modèles 3D et bien plus encore avec un peu plus que de simples entrées textuelles. Aujourd’hui, le géant dévoile ses premières étapes vers cet objectif, pour permettre à “chaque utilisateur de Roblox d’être un créateur” en lançant ses premiers outils IA : Code Assist et Material Generator, tous deux disponibles en bêta.

Pour l’heure, aucun de ces outils n’est à même de générer une expérience Roblox jouable avec de simples descriptions textuelles, mais Stef Corazza, directeur de Roblox Studio, déclarait durant la GQC 2023 que ceux-ci peuvent “aider à automatiser des tâches de codage basique pour que vous puissiez vous concentrer sur l’aspect créatif.” Pour l’heure, cela signifie être capable de générer des morceaux de code utiles et des textures à base d’informations très succinctes. L’annonce de Roblox de ces outils offre quelques exemples, pour générer des textures réalistes d’un “canyon très lumineux en pierre rouge” et un “vitrail”, ou pour produire plusieurs lignes de code fonctionnel permettant de détecter des changements de couleur sur certains objets et l’auto-destruction après qu’un joueur interagit avec eux.

Une première étape vers un objectif bien plus imposant

Ces deux fonctionnalités peuvent vous sembler bien familières si vous avez déjà expérimenté les chatbots IA. GPT-3, par exemple, est déjà capable de créer du code fonctionnel selon vos demandes (simples).

Code Assist semble très prometteur, mais Roblox précise qu’en l’état, le système est très perfectible, pouvant générer des informations “incorrectes” ou “trompeuses”. “Vous devrez encore analyser, tester et déterminer si le code suggéré est approprié dans votre contexte.” Quoi qu’il en soit, Stef Corazza est confiant : il ne s’agit là que d’une première étape vers l’objectif final qui est de permettre à tout un chacun sur la plateforme d’agir en tant que créateur. Autrement dit, ce n’est qu’une question de temps avant que ces outils ne puissent générer quelque chose de totalement jouable ou encore des scènes 3D interactives à partir de vos simples descriptions.