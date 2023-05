On place les enceintes sur le bureau, on branche l’USB à l’enceinte/PC, puis le câble d’alim et enfin le câble provenant de l’autre enceinte. On alimente le subwoofer, on le place de manière adéquate dans la pièce. Pour finir, on place les piles dans le Wireless Control Pod et tout est bon !

Pour la partie Bluetooth, il suffit d’appuyer sur le petit bouton en façade et on passe en association la première fois (sinon dans le compartiment des piles). J’ai relié la Switch histoire de profiter du dernier Zelda avec du bon son, mais également mon téléphone. On ne peut avoir qu’un appareil à la fois de connecté.

Les enceintes sont reconnues dans Synapse, on peut s’amuser avec l’éclairage mais également avec un equalizer (il n’y a qu’un profil custom possible et les classiques jeux/film/musique), mais également définir le périphérique qui prendra le relais lors du changement de la source audio.

Certains jeux comme Genshin Impact, GTA V, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise ou Spider-Man Miles Morales profitent également d’un mode environnement THX avec des EQ customisés spécialement pour ces jeux. Autrement, on peut tout à fait profiter du THX Spatial audio qui virtualise un 7.1.

Petite nouveauté de ces enceintes, c’est dans Synapse Studio qu’on va retrouver le mode ambiant (traduit en “influence de l’environnement”) et qui va diffuser la couleur de ce qu’on verra à l’écran. C’est ce que propose Philips avec son ambilight, mais ici c’est directement intégré dans les enceintes (et ça peut aussi se propager à votre clavier/souris/etc). J’ai trouvé ça moins réussi que chez Philips. Dans la partie configuration, je n’ai pas pu faire 2 zones (1 pour chaque enceinte), donc le résultat n’était pas exceptionnel comparé à Hue.