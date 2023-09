Le jeu vidéo Roblox a enfin une date de sortie sur PlayStation. Rendez-vous le 10 octobre prochain sur PS4 ou PS5.

Nous avions appris il y a peu que le jeu très populaire Roblox allait enfin arriver sur PlayStation, au plus grand bonheur des fans qui auront là une solution supplémentaire pour jouer à leur jeu préféré. Si nous savions effectivement que le jeu arriverait sur les machines de Sony, nous n’avions pas de date précise. C’est désormais chose faite et c’est pour bientôt.

C’est la semaine dernière que nous découvrions que Roblox arriverait enfin sur PlayStation dans le courant du mois d’octobre. Aujourd’hui, Sony a révélé la date exacte de ce grand événement durant sa présentation State of Play. Vous pourrez donc plonger à corps perdu dans ce jeu bac à sable ultra-populaire sur PS4 et PS5 (via rétrocompatibilité) à partir du 10 octobre. Dans moins d’un mois donc, cochez la case dans votre calendrier !

Au menu de cette version, la prise en charge du cross-platform. Autrement dit, vous devriez pouvoir profiter des nombreuses, très nombreuses expériences que Roblox a à offrir avec vos amis, que ceux-ci y jouent depuis un appareil mobile, un PC, une Xbox ou encore un appareil de réalité virtuelle.

Rendez-vous le 10 octobre prochain sur PS4 ou PS5

Sony a longtemps refusé d’intégrer Roblox à son catalogue de jeux PlayStation par crainte pour la sécurité des plus jeunes joueurs – la majorité des 66 millions de joueurs actifs quotidiens de Roblox étant très jeunes -. Ceci étant dit, des documents transmis à la justice qui ont émergé durant le procès opposant la FTC à Microsoft indiquaient que la position de Sony sur le sujet s’était clairement adoucie ces derniers mois. Jusqu’à arriver au lancement du jeu le mois prochain ! Pour le plus grand bonheur des joueurs, jeunes et moins jeunes !