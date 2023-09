Roblox arrive enfin sur PlayStation, en octobre prochain. Voilà qui devrait plaire aux fans !

La plateforme de jeu en ligne et d’outils de création Roblox sera enfin disponible sur PlayStation à partir du mois d’octobre, comme on a pu l’apprendre durant la Roblox Developers Conference (RDC). Le jeu arrive sur PS5, bien sûr, mais aussi sur PS4 pour celles et ceux qui ne sont pas encore passé à la nouvelle génération. Et comme toujours, le titre sera gratuit !

Roblox était déjà disponible sur presque toutes les plateformes existantes – PC, Mac, iOS, Android et Xbox -, mais toujours pas sur Switch. Le PDG David Baszucki avait mentionné la Switch aux côtés de la PlayStation comme plateformes potentielles durant la présentation des résultats en août dernier. Autrement dit, le jeu pourrait finir par arriver sur la console hybride de Nintendo. Mais peut-être faudra-t-il attendre la successeure de la Switch. Une version VR de Roblox arrivera aussi sur Meta Quest avant la fin du mois.

Voilà qui devrait plaire aux fans !

En ce qui concerne la sortie sur PlayStation, l’entreprise promet que les fans de Sony pourront profiter “du catalogue complet d’expériences Roblox“. Autrement dit, vous devriez pouvoir télécharger et plonger dans vos créations préférées. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour en profiter sur PlayStation ? C’est très probablement à cause de Sony, un document découvert l’année dernière indiquait que le fabricant ne voulait pas de Roblox sur ses machines par crainte pour la sécurité des plus jeunes.

L’entreprise a aussi profité de la RDC pour dévoiler quelques innovations très intéressantes, dont son propre système de chat vidéo, avec des avatars, et un chatbot Roblox Assistant qui utilise l’IA générative pour aider à construire, écrire du code, créer des éléments virtuels et bien plus encore. À suivre !