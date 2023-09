PlayStation Plus : les jeux de septembre 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de septembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour septembre 2023 est composé de plusieurs RPG japonais, un simulateur d’empires avec de la statégie au tour par tour, une expérience de tireur d’élite, un simulateur d’emménagement, un simulateur de parc à thème, de la gestion-survie en milieu hostile, une aventure narrative dans un univers cyberpunk, un run and gun en 3D, une aventure narrative dans la grande tradition des romans noirs, un conte surnaturel sur fond de mystère et d’amour, un twin stick shooter “western” infernal et exigeant ainsi que de la plateforme 3D.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de septembre 2023

NieR Replicant ver.1.22474487139… : Combattez des ennemis redoutables avec un mélange viscéral et personnalisable de jeu d’épée et de magie puissante dans ce RPG d’action passionnant, une préquelle unique en son genre du chef-d’œuvre acclamé par la critique NieR Automata. Dans un futur lointain et apocalyptique, l’humanité est au bord de l’extinction, menacée par d’étranges bêtes et par une maladie mortelle du gribouillage noir. Suivez la quête d’un frère pour sauver sa sœur Yonah – son seul parent de sang – qui est tombée malade à cause du Black Scrawl. Découvrez la vérité derrière le monde de NieR en voyageant aux côtés d’un groupe improbable d’alliés à travers un monde en ruine, en proie à la maladie et aux horreurs monstrueuses

13 Sentinels – Aegis Rim : Une épopée mystérieuse de science-fiction s’étendant sur treize histoires entrelacées. Découvrez la vérité et plongez dans une aventure à défilement horizontal en 2D présentant des œuvres d’art et des environnements magnifiques. Ensuite, combattez les kaiju dans des combats rapides et de haut en bas. Personnalisez les Sentinelles avec un arsenal d’armes mécaniques et combattez pour défendre l’humanité

Sid Meier’s Civilization VI : Créé à l’origine par le légendaire concepteur de jeux Sid Meier, Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous tentez de construire un empire pour résister à l’épreuve du temps. Explorez une nouvelle terre, recherchez des technologies, battez vos ennemis et affrontez les dirigeants les plus renommés de l’histoire alors que vous tentez de construire la plus grande civilisation que le monde ait jamais connue

Star Ocean Integrity and Faithlessness : La saga épique de RPG de science-fiction fait son retour triomphal avec ce cinquième opus de la série. La Fédération Pangalactique est sur le point d’accomplir sa mission consistant à ramener la paix et l’ordre dans la galaxie. Cependant, les braises du conflit commencent à s’agiter une fois de plus, à six mille années-lumière de la Terre, sur la planète Faykreed, alors qu’une mystérieuse jeune fille est retrouvée. parmi les débris d’un vaisseau spatial abattu

Star Ocean The Divine Force : Un RPG de science-fiction bourré d’action, comprenant un space opera somptueux et scénarisé, des mécanismes de traversée innovants et des combats rapides. Bien qu’il s’agisse du sixième opus de la franchise, il fonctionne comme une aventure autonome, avec l’intégralité du récit du début à la fin contenu dans le jeu. Choisissez parmi deux personnages principaux au début du jeu et recrutez divers alliés, tous avec leur propre personnalité et leur propre style de combat. Tous sont jouables et vous pouvez basculer entre eux de manière transparente, en combat comme hors combat

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : Incarnez Raven, Contract Sniper Assassin, alors qu’il se lance dans une nouvelle série de contrats dans une région sans loi dans une campagne solo dramatique. Chargé d’une tâche apparemment impossible, votre mission est de renverser un syndicat criminel insidieux et de le traduire en justice. Vivez des combats tactiques à haute pression, au plus profond du territoire ennemi. Equipé d’un tout nouvel équipement, chaque contrat hautement rejouable peut être complété de différentes manières. Rejouez la mission avec une approche différente pour atteindre tous les objectifs, prêt à dépenser vos gains dans des gadgets et des armes améliorés

Odin Sphere Leifthrasir : Découvrez le monde d’Erion alors qu’il se dirige vers la fin des temps alors que des royaumes en guerre s’affrontent pour le contrôle dans ce RPG d’action en 2D. Prenez le contrôle des personnages magnifiquement dessinés à la main dans le royaume enchanté d’Erion, rempli de bêtes mythiques et de monstres gargantuesques. Cinq intrigues de personnages s’entrelacent à chaque chapitre, centrées sur un protagoniste unique et ses luttes. Choisissez le mode raffiné pour jouer au jeu avec plus de scènes, de nouveaux monstres et un système de combat amélioré ou revisitez le mode classique pour découvrir la version 2007 du jeu avec des graphismes mis à jour

Unpacking : Un jeu zen sur l’expérience familière consistant à sortir des objets des cartons et à les installer dans une nouvelle maison. En partie puzzle à assembler, en partie décoration de la maison, vous êtes invité à créer un espace de vie satisfaisant tout en apprenant des indices sur la vie que vous déballez. Au cours de huit déménagements, vous avez la chance de ressentir un sentiment d’intimité avec un personnage que vous ne voyez jamais et une histoire qui ne vous est jamais racontée

Planet Coaster – Console Edition : Surprenez et ravissez les foules en construisant le parc de montagnes russes de vos rêves et en gérant un monde véritablement vivant avec une attention inégalée aux détails. Quel que soit votre niveau de compétence, donnez vie à vos idées. Profitez des Blueprints pour placer rapidement plus de 700 objets prédéfinis, notamment des sous-verres, des installations et des décors ; construire à partir de zéro avec une construction détaillée pièce par pièce ; ou transformez le sol lui-même avec des outils de modification du terrain

This War of Mine – Final Cut : Incarnez un groupe de civils essayant de survivre dans une ville assiégée ; aux prises avec le manque de nourriture, de médicaments et le danger constant des tireurs d’élite et des charognards hostiles. Pendant la journée, vous devez vous concentrer sur l’entretien de votre cachette : fabriquer, échanger et prendre soin de vos survivants. La nuit, emmenez l’un de vos civils en mission pour récupérer des objets qui vous aideront à rester en vie

Cloudpunk : Plongez dans une histoire néon-noir dans une métropole cyberpunk inondée de pluie et rencontrerez un large éventail de personnages, notamment des androïdes, des IA et des humains sans scrupules à tous les niveaux de la société. Votre nom est Rania. C’est votre première nuit de travail pour Cloudpunk, la société de livraison semi-légale basée dans la ville tentaculaire de Nivalis. Vous allez partout, depuis la Moelle en contrebas jusqu’aux flèches qui percent les nuages gris au-dessus avant de gratter le bord de la troposphère. Aucun travail de livraison n’est trop dangereux et personne n’est plus rapide qu’un chauffeur Cloudpunk. Tout le monde a une histoire, et le temps d’une nuit à Nivalis, tout va changer

Contra Rogue Corps : La série pleine d’action revient avec des batailles épiques, des équipements personnalisables, des boss gigantesques et une action multijoueur explosive. Jouez localement ou en ligne pour jusqu’à quatre joueurs, en choisissant parmi 4 personnages scandaleux, chacun avec son propre style étrange et son attitude colorée, construisez plus de 100 armes et améliorez votre personnage avec des parties du corps bioniques gagnées au cours de la mission

Tails Noir : Devenez le détective privé du raton laveur Howard Lotor et explorez Vancouver dystopique habitée par des animaux tout en découvrant une histoire profondément personnelle de changement et de transformation. Établissez des liens significatifs avec un groupe diversifié de personnages à la recherche de la vérité, façonnez et exprimez votre identité à travers des choix de dialogue et explorez et découvrez les quartiers opprimés et florissants d’une version étrange mais familière de Vancouver

Call of the Sea : Plongez-vous dans une aventure scénarisée pleine d’émotion, de suspense et de surprises surréalistes. Nous sommes en 1934, aux confins du Pacifique Sud. Norah a traversé l’océan en suivant les traces de l’expédition de son mari disparu et se retrouve sur une île paradisiaque luxuriante – un lieu oublié et sans nom, parsemé des vestiges d’une civilisation perdue, de sites fantastiques… et de mystères occultes. Enquêtez sur les indices laissés par un voyage précédent, reconstituez ce qui s’est passé et résolvez diverses énigmes astucieuses

West of Dead : Mettez-vous dans la peau du mort William Mason et descendez dans le monde sinistre et granuleux du Purgatoire dans ce jeu de tir à couverture rapide qui combine la fluidité des commandes à double stick et l’utilisation tactique de la couverture. Mettez vos compétences à l’épreuve et esquivez à couvert pendant que vous essayez de surpasser vos ennemis dans les terrains de chasse inconnus générés de manière procédurale

Paw Patrol, La Pat’ Patrouille – Le Film La Ville Aventure t’appelle : Incarnez des chiots célèbres, notamment Chase, Skye, Marshall et la nouvelle citadine streetwise, Liberty, et utilisez leurs capacités uniques dans des missions de sauvetage riches en adrénaline. Utilisez des gadgets et des véhicules de niveau supérieur pour explorer de tout nouveaux endroits. Et amusez-vous avec des mini-jeux comme Pup Pup Boogie, Runners et bien plus encore

