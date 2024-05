Cet acteur de “Avatar: Le Dernier Maître de l’Air” vise une autre adaptation Netflix en live-action

Dallas Liu, célèbre pour son rôle du Prince Zuko dans "Avatar : Le Dernier Maître de l'Air", a révélé qu'il aimerait participer à une autre série en live-action sur Netflix. Quelle pourrait être cette série ?

Dallas Liu, un acteur aux projets multiples

L’acteur Dallas Liu, révélé au grand public grâce à son rôle de Prince Zuko dans la série à succès Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, a récemment partagé son souhait de se joindre à un autre projet de Netflix. En plus de son rôle dans ATLA, série qui a connu un grand succès et qui reviendra pour deux saisons supplémentaires, Liu a exprimé son intérêt pour une adaptation très attendue des créateurs de Stranger Things, les frères Duffer.

Un regard tourné vers Death Note

Au cours d’un panel animé par Screen Rant à la Fan Expo de Philadelphie, Liu a exprimé son souhait de rejoindre l’adaptation en série télévisée live-action de Death Note actuellement en préparation chez Netflix. Liu a partagé que Death Note, qui tourne autour d’un livre mystérieux conférant à son propriétaire des pouvoirs surnaturels et la capacité de tuer, compte parmi ses mangas préférés.

Le mystère plane autour de l’adaptation de Death Note

À ce jour, peu de choses sont connues sur l’adaptation en cours, hormis qu’elle fait partie des projets actuellement en préparation par la société de production des frères Duffer. L’information la plus notable concernant l’adaptation à venir de Death Note est que Halia Abdel-Meguid en sera la scénariste et la productrice exécutive. Abdel-Meguid a déjà collaboré avec les frères Duffer sur d’autres projets et est connue pour être une fan du matériel source.

Le passé de Death Note

L’adaptation en série n’est pas la première tentative de raconter l’histoire de Death Note sous différents formats. Le manga a déjà fait l’objet d’une adaptation en anime, qui a ensuite été adaptée pour le grand écran. Il a également été transformé en drama télévisé japonais, diffusé pour la première fois en 2015. Deux ans plus tard, le film Death Note de Netflix faisait ses débuts sur la plateforme. Réalisé par Adam Wingard, futur réalisateur de Godzilla vs. Kong, le film a reçu des critiques négatives tant de la part du public que des critiques.