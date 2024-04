Death Note : un succès intemporel, mais pas pour les raisons que vous croyez

Bien qu'il ait presque 20 ans, Death Note reste l'un des animés les plus facilement identifiables de tous les temps, et ce, pour une raison surprenante.

Tl;dr Death Note est toujours populaire malgré son âge.

La bande sonore et les leitmotifs du personnage contribuent à sa popularité.

L’adaptation en anime a inspiré de nombreux artistes et adaptations.

Le score de Death Note reste pertinent et reconnaissable.

Le phénomène Death Note continue de marquer les esprits

Avec près de 20 ans à son actif, l’adaptation en anime de Death Note continue de fasciner. Ce n’est pas seulement pour son intrigue incroyablement complexe et ses rebondissements à couper le souffle, mais aussi pour sa bande sonore et ses leitmotifs de personnages, qui ont su maintenir la série vivante jusqu’à ce jour.

Death Note : une icône de l’animation

Death Note est pour beaucoup l’expérience anime par excellence. De l’antihéros Light Yagami à la mémorable conception de personnage de L Lawliet, cette série d’une seule saison est devenue l’une des animations les plus reconnaissables du 21ème siècle. Le mystère inversé complexe de Tsugumi Ohba est condensé en 37 épisodes, une durée bien plus courte que des animes à long cours comme One Piece ou Naruto, mais tout aussi appréciée.

Une source d’inspiration inépuisable

Death Note a inspiré les artistes depuis des années. Les cosplays et le fan-art inspirés de Death Note sont constamment en vogue sur les réseaux sociaux, et plusieurs adaptations cinématographiques ont été produites, dont un film en prise de vue réelle par Netflix en 2017. Il existe même une version musicale de Death Note, avec une bande originale en anglais mettant en vedette l’acteur de Broadway Jeremy Jordan dans le rôle de Light.

Une bande sonore intemporelle

Mais parmi toutes les façons dont Death Note est resté pertinent au fil des ans, c’est surtout grâce à sa bande sonore. Yoshihisa Hirano et Hideki Taniuchi, les compositeurs de Death Note, ont créé une bande sonore originale pleine de pièces et de thèmes d’ouverture instantanément reconnaissables. Mais ce qui rend la musique de ce thriller psychologique si indémodable, c’est son utilisation de leitmotifs musicaux.

Des motifs mémorables

Un leitmotif est un court extrait ou une phrase musicale jouée lors d’événements spécifiques pour guider les spectateurs à travers une histoire. Ils sont particulièrement utiles pour établir des thèmes et identifier les principaux personnages pour les animes plus courts. Death Note possède certains des leitmotifs les plus emblématiques de l’histoire de l’anime, comme le thème de L et Himitsu.

Les caractéristiques mémorables de Death Note, comme la découverte du carnet de la mort par Light ou l’introduction de L, ont fait de cette série un classique. Mais ce qui rend cet anime si remarquable, ce n’est pas seulement la narration brillamment exécutée ou le doublage. Death Note est toujours populaire aujourd’hui aussi pour sa bande sonore mémorable et pour l’utilisation ingénieuse des leitmotifs.