Un crossover entre Baki et Kengan Ashura arrive cet été sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix rassemble les univers emblématiques des séries animées Baki et Kengan Ashura pour un affrontement ultime dans un film d'animation.

Tl;dr Netflix annonce un film crossover entre Baki Hanma et Kengan Ashura.

Le film, intitulé Baki Hanma vs Kengan Ashura, sortira le 6 juin 2024.

Il présentera des combats entre des personnages des deux franchises.

Netflix s’impose comme la référence pour les animes de combat.

Netflix annonce un crossover explosif

Netflix, la plateforme de streaming qui a déjà conquis des millions d’abonnés, a annoncé un événement inédit : un film crossover réunissant deux titans de l’anime de combat, Baki et Kengan Ashura. Ce face-à-face promet d’être l’un des plus explosifs dans l’univers du combat à mains nues.

Un combat pour déterminer le plus fort

Le film d’animation, intitulé Baki Hanma vs Kengan Ashura, sera disponible sur Netflix à partir du 6 juin 2024. Deux organisations d’arts martiaux souterraines vont s’affronter pour déterminer qui est “le plus fort”. Le trailer présente trois combats entre certains des meilleurs combattants des deux franchises.

Plus que Baki et Kengan

Mais l’histoire ne se limite pas à Baki et Kengan. D’autres personnages des deux univers seront également mis en avant. Ainsi, le film inclura un combat entre Raian Kure et Jack Hammer, ainsi qu’entre Saw Paing et Kaoru Hanayama. Et d’autres combats sont à prévoir au fur et à mesure de l’avancement de la série.

Netflix, une bibliothèque d’anime de combat

Les séries Baki et Kengan Ashura ont toutes deux été diffusées sur Netflix. Avec l’ajout du prochain Garouden ce mois-ci, Netflix se positionne comme la plateforme de référence pour les animes de combat intenses.