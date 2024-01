Zack Snyder envisage de créer un guide sur l’univers de Rebel Moon

Quels secrets l'univers de Rebel Moon pourrait-il nous révéler dans le guide de Zack Snyder ?

Zack Snyder et le futur de Rebel Moon

Le réalisateur Zack Snyder, connu pour sa créativité sans limites, envisage de publier un livre source pour son dernier projet de science-fiction, Rebel Moon. Née d’une proposition pour un film Star Wars plus mature, cette saga s’est transformée en un univers à part entière, riche en mondes, espèces, assassins cybernétiques et chevaliers robotiques.

Une histoire complexe à détailler

En interview avec Inverse, Zack Snyder révèle que la conception de l’histoire de ce nouvel univers est toujours en cours avec ses co-scénaristes Kurt Johnstad et Shay Hatten. Le trio envisage de publier un livre intitulé “The Great History of the Motherworld“, qui détaillerait l’histoire de la franchise depuis ses origines jusqu’à la formation de la famille royale de la galaxie.

Une réception critique mitigée

Malgré un univers riche et une histoire inspirée des films les plus célèbres du cinéma, le premier volet de Rebel Moon n’a pas convaincu les critiques, qui l’accusent d’être trop dérivatif et de ne pas développer suffisamment ses personnages. Cependant, le film a tout de même réussi à attirer un public considérable et se trouve actuellement parmi les 10 films les plus regardés sur Netflix.

La voie à suivre : collaboration et créativité

Si le futur de la franchise pourrait être assuré par la sortie d’une version non censurée du premier chapitre, peut-être serait-il bénéfique pour Snyder de suivre l’exemple de George Lucas avec Star Wars. En collaborant avec d’autres réalisateurs talentueux, Snyder pourrait continuer à jouer un rôle central dans la direction de la franchise tout en affinant son concept.