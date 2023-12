Rebel Moon : Balisarius a-t-il assassiné le roi ?

Bien que Rebel Moon ne révèle jamais clairement l'identité de l'assassin du roi, Balisarius et Kora sont fortement soupçonnés, compte tenu des circonstances.

Tl;dr Le roi assassiné dans Rebel Moon n’est pas explicitement désigné.

Balisarius et Kora sont les suspects principaux du meurtre.

Balisarius devient régent suite à la mort du roi.

Les motivations de Kora restent floues.

Un royaume en deuil, un roi assassiné

Dans l’univers de Rebel Moon: A Child of Fire, la mort du roi est le pivot du scénario. Bien que l’identité de l’assassin ne soit jamais explicitement révélée, les indices suggèrent que Balisarius (Fra Fee) et peut-être même Kora (Sofia Boutella) sont impliqués. Balisarius devient régent impérial peu après la mort du roi, ce qui le place en tête des suspects.

Rebel Moon : un univers riche en intrigues

Zack Snyder lance avec Rebel Moon: A Child of Fire un nouvel univers de science-fiction et de fantasy sur Netflix, riche en histoires et en intrigues. Si la mort du roi et de la famille royale est l’évènement déclencheur du film, elle n’est évoquée que brièvement, laissant le spectateur à l’interprétation.

De l’ombre à la lumière : l’ascension de Balisarius

Malgré l’absence de confirmation, Balisarius est le principal suspect du meurtre du roi. Un site Netflix dédié à l’univers de Rebel Moon affirme même que Balisarius faisait partie d’un groupe de sénateurs ayant comploté pour renverser le roi. Les motivations de Balisarius sont claires : il s’oppose à l’approche pacifiste du roi et à l’éventuelle montée au pouvoir de la princesse Issa qui menace son influence.

Le rôle trouble de Kora

Le rôle de Kora dans l’ascension de Balisarius reste mystérieux. Nommée garde du corps de la princesse Issa par Balisarius, sa responsabilité dans la mort de la famille royale est mise en question. Kora aurait-elle manqué à son devoir de protection, ou serait-elle complice de leur assassinat? Son passé violent au service de Balisarius et de l’Imperium n’aide pas à éclaircir la situation.