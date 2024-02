Et si Jim Carrey n’incarnait pas Docteur Robotnik dans Sonic the Hedgehog 3 ?

Bien que l'on s'attende à ce que l'acteur canado-américain Jim Carrey reprenne le rôle du terrible Docteur Robotnik dans Sonic the Hedgehog 3, une théorie suggère qu'il pourrait incarner un tout autre personnage.

Tl;dr Jim Carrey pourrait reprendre un nouveau rôle dans Sonic the Hedgehog 3.

Une théorie suggère qu’il pourrait jouer Gerald Robotnik.

La présence de Maria Robotnik soutient cette théorie.

La question de la survie de Gerald Robotnik est soulevée.

Jim Carrey, un retour surprise dans Sonic the Hedgehog 3

Jim Carrey, qui a brillamment interprété le rôle du Docteur Robotnik dans les films Sonic the Hedgehog, a surpris le public en annonçant son retour dans le troisième volet de la saga de Paramount Pictures, en collaboration avec Sega, malgré sa retraite. Son retour, bien que inattendu, ajoute une dimension supplémentaire à l’excitation autour de Sonic the Hedgehog 3.

Un nouveau rôle pour Jim Carrey ?

Si le charismatique Docteur Robotnik semble être le choix évident pour le retour de Jim Carrey, une théorie suggère qu’il pourrait jouer un tout autre personnage : Gerald Robotnik. Porté disparu à la fin de Sonic the Hedgehog 2, le Docteur Robotnik pourrait laisser place à un nouveau rôle pour Jim Carrey. De plus, l’arrivée de nouveaux acteurs non encore attribués à des personnages soulève des questions sur le rôle de Jim Carrey.

Gerald Robotnik, un personnage clé de l’intrigue

Gerald Robotnik, figure importante de l’histoire de Shadow, pourrait être interprété par Jim Carrey. Si la ressemblance visuelle entre Gerald et son petit-fils, le Docteur Robotnik, peut prêter à confusion, Jim Carrey serait un choix parfait pour incarner les deux personnages. L’ajout du personnage de Maria Robotnik à Sonic the Hedgehog 3 renforce cette théorie, Gerald et Maria étant des figures clés de l’histoire de Shadow.

Le mystère autour de la survie de Gerald Robotnik

Bien que tout semble indiquer la présence de Gerald Robotnik dans Sonic the Hedgehog 3, des questions subsistent quant à sa survie. Si le film suit la chronologie, Gerald serait logiquement décédé. Cependant, l’univers de Sonic est connu pour son manque de logique, laissant la porte ouverte à toutes les possibilités. Même si sa présence dans Sonic the Hedgehog 3 semble peu probable, son rôle serait crucial et Jim Carrey pourrait ajouter une dimension intéressante au personnage.