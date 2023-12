NCIS : Ziva et Tony se sont-ils retrouvés après la fausse mort de Ziva ?

La relation incertaine entre les personnages Ziva David et Tony DiNozzo dans la série télévisée NCIS a finalement trouvé une conclusion avec leurs retrouvailles dans la saison 17, après cinq saisons de séparation.

Les retrouvailles tant attendues de Ziva et Tony

Le suspense autour de la relation “s’aimeront-ils, ne s’aimeront-ils pas” entre Ziva (incarnée par Cote de Pablo) et Tony (interprété par Michael Weatherly) dans NCIS a enfin trouvé une conclusion. Après cinq saisons de séparation, ces deux personnages emblématiques se sont retrouvés dans la dix-septième saison de la série.

Le mystérieux destin de Ziva

De nombreux fans se sont demandé ce qui était arrivé à Ziva après son départ de NCIS, et la réunion tant attendue avec Tony a failli se produire au cours de la dix-septième saison. Cependant, au grand désarroi des fans, rien n’a été montré dans cette saison, ni dans celles qui ont suivi. Ziva David, une opérationnelle israélienne, a été affectée à l’équipe de NCIS en tant qu’officier de liaison après la mort de Caitlin Todd (Sasha Alexander) à la fin de la saison 2 de NCIS. La relation entre Tony DiNozzo et Ziva n’a véritablement commencé qu’à partir du huitième épisode de la saison, lorsqu’ils se sont infiltrés en tant que couple. Cela a déclenché leur relation “s’aimeront-ils, ne s’aimeront-ils pas”, surnommée “Tiva” par les fans.

Un aperçu de leur futur ensemble

Après des années d’interrogations, la dix-septième saison de NCIS a donné un aperçu de leur futur ensemble, ce que les fans attendaient depuis longtemps. Cela a failli ne pas se produire, car Ziva est apparemment morte à la fin de la saison 13. Dans le final de la saison 13 de NCIS, Ziva est présumée morte dans une explosion de mortier orchestrée pour la tuer. Bien qu’il ait été révélé plus tard qu’elle était en vie, Tony n’en a pas eu connaissance pendant longtemps, même après leur baiser d’adieu. La dix-septième saison de NCIS, cependant, a donné un aperçu de la manière dont ils se sont reconnectés et de ce qu’ils font maintenant que de Pablo et Weatherly ont quitté la série à succès.

La fausse mort de Ziva et sa nouvelle vie

Après avoir simulé sa mort dans la saison 13 de NCIS, Tony a découvert que lui et Ziva avaient une fille ensemble et a quitté l’équipe pour s’occuper d’elle. C’était la dernière fois que Tony, incarné par Michael Weatherly, apparaissait à l’écran dans la série. Dans la saison 16 de NCIS, Ziva a choqué les fans en révélant qu’elle avait survécu à l’explosion et avait simulé sa mort. Après son temps en tant qu’agent du NCIS, Ziva a vécu une vie essentiellement en fuite. Elle est ensuite revenue dans la saison 17 de NCIS pour demander de l’aide à l’agent Gibbs. Enfin, dans l’épisode 16 de la saison 17, “Ephemera”, Tony et Ziva se sont retrouvés hors écran.