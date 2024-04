Harry Potter : Tom Felton aurait voulu voir une scène coupée de Draco Malfoy

Des années après la fin des films, Tom Felton regrette qu'une scène supprimée de Draco Malfoy n'ait pas été incluse dans le montage final de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Quelle scène pensez-vous qu'il aurait aimé voir incluse ?

Tl;dr Tom Felton regrette la suppression d’une scène de Draco Malfoy dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.

La scène coupée mettait en lumière l’influence du père de Draco sur lui.

Felton voit cette scène comme une opportunité manquée de montrer la dynamique compliquée entre Draco et son père.

La suppression de cette scène a empêché de montrer une facette différente de Draco.

Quand une scène coupée fait débat

Tom Felton, qui a incarné Draco Malfoy dans la saga Harry Potter, a exprimé son regret quant à la suppression d’une scène particulière dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Une scène qui, selon lui, aurait pu mieux mettre en évidence l’influence de Lucius Malfoy, le père de Draco, sur son fils.

Une scène clé pour l’histoire de Draco

La scène en question, qui figure sur le DVD du film mais pas dans la version cinéma, montre Lucius et Draco visitant la boutique de Borgin et Burkes. Draco tente de toucher un objet magique, attirant la colère de son père, scène qui illustre parfaitement l’emprise de Lucius sur son fils. Cette scène aurait pu approfondir la compréhension du personnage de Draco, notamment sa soumission ultérieure dans Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2.

Une opportunité manquée

Tom Felton a toujours estimé que cette scène était une occasion unique de travailler avec Jason Isaacs, qui incarne Lucius Malfoy, et de montrer la dynamique compliquée entre Draco et son père. Selon Felton, la suppression de cette scène a empêché de montrer une autre facette du personnage de Draco.