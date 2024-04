Abigail, l’humour au coeur de l’horreur vampirique

Melissa Barrera, star du film Abigail, explique comment une approche réaliste du mythe vampirique ajoute une touche d'humour à ce film d'horreur.

Abigail : une nouvelle ère pour les films de vampire

Le 19 avril 204 marquera la sortie d’un nouveau film de vampires, Abigail, qui promet une approche rafraîchissante du genre traditionnellement horrifique. Dirigé par les réalisateurs de Scream, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, Abigail propose une intrigue captivante : un groupe de ravisseurs, ignorant que leur jeune otage est en réalité un vampire, exige 50 millions de dollars pour sa libération.

Un casting étoilé pour une histoire unique

Le film réunit un casting impressionnant, avec notamment Melissa Barrera, connue pour son rôle dans Scream, Dan Stevens, Giancarlo Esposito et Alisha Weir. Dans une récente interview avec Screen Rant, Melissa Barrera a partagé son enthousiasme pour le côté comique du film, ajoutant une nouvelle dimension à la mythologie des vampires.

Une comédie horrifique qui pourrait révolutionner le genre

Dans l’univers d’Abigail, les vampires n’existent pas… jusqu’à ce qu’ils apparaissent lors d’une fête. Cette surprise, et la réaction des personnages face à cette découverte, ajoute une touche d’humour et de réalisme à l’histoire, rendant le film à la fois comique et captivant.

Bien que le film soit présenté comme un film d’horreur avec des monstres, il est clair que l’humour joue un rôle important. Selon Universal Pictures, le film représente une nouvelle direction pour un personnage classique, ce qui pourrait apporter un nouveau souffle au genre des films de vampires.

Un espoir pour l’univers sombre d’Universal Pictures

Si Abigail parvient à captiver le public, il pourrait marquer le point de départ d’un renouveau pour l’univers sombre d’Universal Pictures. Le film pourrait être un véritable bol d’air frais pour le genre des films de vampires, qui a connu quelques échecs au box-office ces derniers temps, dont Morbius et Renfield.