Bad Boys 4 : Un défi colossal pour battre le record de Will Smith, 12 ans après un succès à 654 M$

Le prochain volet de Bad Boys avec Will Smith a le potentiel de briser un record vieux de 14 ans dans sa carrière, malgré une concurrence redoutable au box-office. Quels obstacles pourrait-il rencontrer ?

Tl;dr Le prochain Bad Boys pourrait battre un record de 12 ans dans la carrière de Will Smith.

Bad Boys 4 sort au cinéma le 7 juin 2024.

Dépasser le record de 654 millions de dollars de Men in Black 3 serait un miracle.

Bad Boys 4 pourrait devenir le film le plus rentable de la franchise Bad Boys.

Will Smith et le défi Bad Boys 4

La nouvelle aventure de Will Smith, Bad Boys 4, pourrait permettre à l’acteur de battre un record de 12 ans dans sa carrière. Cependant, l’entreprise s’annonce ardue. Malgré une année 2022 controversée pour la star, chaque volet de la franchise a été rentable, ce qui rend Bad Boys 4, prévu pour une sortie le 7 juin 2024, prometteur.

Les obstacles à surmonter

Le record en question est détenu par Men in Black 3, qui a rapporté 654,2 millions de dollars. Pour donner une idée du défi, seuls six films en 2023 ont dépassé ce chiffre. Le seul film de 2024 à s’en approcher est Dune 2. Avec l’avalanche de blockbusters prévus pour 2024, il semble peu probable que Bad Boys 4 puisse détrôner le record de Will Smith. Atteindre le cap des 654 millions de dollars relèverait du miracle.

Un record à portée de main

Cependant, tout n’est pas perdu. Même si Bad Boys 4 ne parvient pas à surpasser Men in Black 3, il pourrait toujours établir un jalon important. Le record du box-office de la franchise Bad Boys est actuellement de 424 millions de dollars, détenu par Bad Boys For Life. Ce chiffre semble réalisable pour Bad Boys 4, malgré la concurrence des autres films d’action de 2024.

Succès commercial en vue

Indépendamment des records, Bad Boys 4 devrait être un succès commercial pour Will Smith. L’acteur de 55 ans semble privilégier un retour à la popularité mainstream grâce à des succès sûrs plutôt que de chercher à battre des records. Même si Bad Boys 4 ne dépasse pas Bad Boys For Life ou Men in Black 3, le film pourrait toujours être rentable et remettre Will Smith sur le devant de la scène. Bad Boys est une franchise populaire qui a su conserver son attrait commercial et le film pourrait continuer cette tendance en visant un minimum de 250 millions de dollars au box-office.