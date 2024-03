Le DCU pourrait bientôt nécessiter trois Robins

Robin, absent des films DC depuis 27 ans, devrait faire son grand retour dans le reboot de l'univers DC par James Gunn, qui semble prévoir non pas un, mais plusieurs Robin.

Tl;dr Robin pourrait apparaître sous plusieurs formes dans le reboot de l’univers DC.

Damian Wayne, le cinquième Robin, sera dans The Brave and the Bold.

Le dernier film live-action avec Robin était Batman & Robin en 1997.

Tim Drake est envisagé comme le Robin idéal pour les Teen Titans.

Le retour de Robin

James Gunn semble prêt à rompre une absence de 27 ans de Robin dans les films DC. En effet, Damian Wayne, le cinquième Robin, a été annoncé dans le film The Brave and the Bold, et le film à venir sur les Teen Titans pourrait présenter un autre personnage ayant porté le manteau de Robin. Cela signifie que Robin passe de zéro film en 27 ans à plusieurs apparitions sur grand écran.

Robin et l’univers DC

Bien que les films DC n’aient pas exploré cet aspect depuis longtemps, les versions de Robin sont un pilier constant des comics DC. Il n’est pas rare d’avoir plusieurs personnages, comme Tim Drake et Damian Wayne, utilisant le même nom simultanément. Beaucoup d’anciens Robins sont devenus des héros populaires à part entière, comme Nightwing et Red Hood. Ainsi, avec la possible apparition de Robin dans plusieurs titres DCU, il semble que les futures sorties de l’univers DC pourraient adopter une approche similaire, en incluant plusieurs versions du personnage.

La dernière apparition de Robin

La dernière fois que Robin est apparu dans un film live-action était Batman & Robin en 1997. Depuis lors, il a fait des apparitions dans plusieurs films d’animation, mais jamais en live action. Depuis, les films Batman ont tous semblé corriger et exciser la plupart des éléments colorés et de style bande dessinée. Ceci est le plus évident dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Les Teen Titans et Robin

L’inclusion de Robin dans les Teen Titans a du sens. Non seulement il y a généralement au moins un Robin adolescent dans les DC Comics, mais Robin est aussi l’un des membres les plus reconnaissables de l’équipe. Etant lié à Batman – l’une des propriétés les plus populaires de DC – à travers Robin donne aux spectateurs une raison de s’intéresser aux projets Teen Titans même si Robin est le seul personnage qu’ils reconnaissent.